البورصة المصرية تكشف عن إجمالي قيمة مشتريات الأجانب منذ بداية العام

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منذ بداية العام الحالي قامت البورصة المصرية بعمل جرد للمشتريات ووجدت ان مشتريات الأجانب أصبحت 8.2 مليار جنيه، حيث جاء صافي شراء الأجانب غير العرب بقيمة 824.40 مليون جنيه وعلي الجانب الآخر سجل العرب بقيمة 389.74 مليون جنيه في نفس الفترة، و هذه القيمة عبارة عن صافي شراء وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال جرد تعاملات الأسبوع الماضي اصبح صافي البيع الأجانب غير العرب بالبورصة المصرية بقيمة 73.19 مليون جنيه في حين سجل العرب بقيمة 17.29مليون جنيه في نفس الفترة، ونجد تعاملات المصريين في الأسبوع الماضي بعد استبعاد الصفقات سجلت نسبة 74.77من إجمالي تعاملات السوق.

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والاستحواذ الاكبر جاء من نصيب الأجانب غير العرب حيث سجل في البورصة المصرية بنسبة 18.12 في حين سجل العرب بنسبة 7.52، وكذلك المؤسسات حصلت علي نسبة كبيرة من المعاملات في البورصة حيث سجلت 35.34% وصافي شراء بقيمة 123.59مليون جنيه وكان الباقي من نصيب الأفراد وذلك بنسبة 64.66%.

والبورصة المصرية في عز نشاطها الآن حيث يقوم بها تطورات وتحديثات، حيث قام نائب رئيس البورصة اجتماع مع جمعية رجال الأعمال الإسكندرية لشرح آليات القيد في يوم السبت الموافق 7/10/2017 شارك “محسن عادل “نائب رئيس البورصة المصرية , و محمد معيط، نائب وزير المالية و الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة احمد طة و أيمن متولى رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، شاركوا في فى أعمال ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى الخامس

وقام”عادل” بإلقاء كلمته خلال برنامج البورصة المصرية لتحديث وتطوير أنظمتها خلال الفترة القادمة، وجاء في الاجتماع أهم النقاط ومن أبرزها،.تم مناقشة أبرز التعديلات المعروضة أمام البرلمان بالنسبة لقانون سوق المال وشرح للحاضرين كيفية استعمال البدائل التمويلية التي توفرها البورصة المصرية وتحديث خطط آليات التداول وتم استعراض خطة لإنشاء بورصة السلع والعقود.

وفي نهاية الاجتماع طالب بأن يكون للإسكندرية دور رئيسى بها، لان الإسكندرية تعتبر المنشأ الأصلي للبورصة المصرية، وفي ختام الاجتماع تواصل رجال الأعمال مع نائب رئيس البورصة واتفقوا علي تحديث وتطوير أنظمة البورصة خلال الأيام القادمة.

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