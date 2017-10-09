تفاصيل القروض والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للشباب لتحسين الثروة الحيوانية

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حرصا من الدولة على الوقوف بجانب الشباب والسعي وراء تأمين مستقبلا فقد بدأت الحكومة من هذا المنطلق مساندة الشباب من خلال مشروعات كبيرة، حيث أشارت نائب وزير الزراعة، الدكتورة “منى محرز”، إلى أن الحكومة تقدم العديد من المشروعات وتعمل على مساعدة أصحاب المزارع التي تربي الحيوانات، وتتيح الكثير من فرص عمل للشباب والسعي وراء تقليل عدد البطالة من الشباب كما أن الحكومة ترغب فى النهوض وتحسين قطاع هام وفعال وهو الثروة الحيوانية، حتى تمكن الدولة من توفير كافة احتياجات السادة المواطنين اللحوم ومنتجات الألبان .

تفاصيل القروض والتسهيلات التي تمنحها الدولة للشباب

1- تقدم الحكومة قرض 5% متناقص لمساعدة الشباب في عملية استيراد الحيوانات ذات السلالة الجيدة من الخارج.

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2- تمنح الحكومة تسهيلات فى سداد القرض تبلغ حوالى 4 أعوام، فنجد أنه في حالة إنتاج الثروة الحيوانية اللحوم تكون مدة سداد القرض خلال سنة، أما في حالة أنتاج الثروة الحيوانية الألبان تكون مدة سداد القرض خلال 4 أعوام.

3- تتيح الحكومة من خلال تقديم القروض والتسهيلات فى السداد فرص عمل للشباب.

أكد الدكتور “السيد يوسف القاضى”، خلال انعقاد المؤتمر المصري الصيني الثاني، على أن إقامة مشروع البتلو يعد واحد من أهم المشروعات الوطنية في الدولة، وهو يعتبر أيضا مشروع استثماري يشجع الشباب علي إيجاد فرص العمل ويعزز الانتاج الحيوانى.

كما أشار أيضا الدكتور “السيد يوسف القاضى”، إلى أنه سوف يتم إعطاء الشباب قروضا تبلغ نسبة الفائدة 5%، ويتم تسديد القروض الممنوحة للشباب خلال سنة من تاريخ منح القرض وتكون هذه ممنوحة للمرة الأولى، حيث تبلغ قيمة القرض المقدم للشباب الي 400 ألف جنيه، لدعم وتعزي مشروعات الشباب بالدولة.

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الاتفاق على قروض من بنك التنمية الصيني لبنكين من مصر

تسعى الدولة لتحسين أداء مجال الثروة الحيوانية لتوفير إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان من جانب، وإتاحة العديد من فرص عمل للشباب القائمين على مثل هذه المشروعات من جانب آخر، فعملت على ذلك من خلال تقديم الدعم للشباب فى صورة قروض ممنوحة مع تسهيلات فى طريقة السداد.