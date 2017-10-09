المركزي يعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بقيمة 40%

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أعلن البنك المركزي خلال البيان الذي قام بنشره أمس والذي يتعلق بآخر المستجدات فيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، أن قيمة التحويلات التي يقوم بها المصريين في الخارج قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وذلك في أغسطس الماضي بنسبة نحو 40%.

وأضاف البنك في البيان الخاص به أن قيمة التحويلات التي قام بها المصريين في الخارج بعد الارتفاعات التي طرأت عليها وذلك بالنسبة لشهر أغسطس الماضي من العام الحالي 2017 قد وصلت إلى 1.7 مليار دولار.

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في حين أن قيمة التحويلات التي قام بها المصريين في الخارج خلال نفس الشهر ولكن من العام الماضي قد وصلت بعد وقتها إلى نحو 1.2 مليار دولار.

كما جاء التقرير الصادر عن المركزي ليشير إلى أن إجمالي التحويلات الدولارية التي قام بها المصريين العاملين في الخارج قد وصلت إلى نحو 16.3 مليار دولار، وكان هذا منذ نوفمبر الماضي من عام 2016 وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2017.

وأكد البنك المركزي أن قيمة الارتفاعات التي طرأت على قيمة التحويلات التي يقوم بها المصريين العاملين في الخارج خلال تلك الفترة بالمقارنة بنفس الفترة ولكن من العام الماضي قد وصلت إلى 17.3%.

أي أن الزيادة التي طرأت على تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال تلك الفترة قد قدرت بنحو 2.4 مليار دولار، هذا وفقا لما أعلنه البنك المركزي خلال التقرير الذي قام بنشره.

وأكد البنك المركزي خلال التصريحات التي نشرتها مجموعة من المصادر، أن الارتفاعات التي طرأت على قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد ساهمت بشكل كبير جدا في إحداث تحسن في قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

الأمر الذي قد يساهم خلال الفترة القادمة في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري، هذا بجانب المؤشرات الإيجابية التي يساهم هذا الارتفاع في زيادتها.

هذا ومن أهم المشكلات التي يسعى البنك المركزي إلى مواجهتها من خلال تلك الارتفاعات، هي مشكلة الارتفاعات المستمرة و التي تطرأ على معدلات التضخم.

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