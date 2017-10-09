سعر الذهب الآن في مصر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، ورد أن سعر الذهب فى مصر خلال تعاملاته داخل سوق الذهب اليوم الإثنين قد استقرت أسعاره مقارنة بما سجلت المؤشرات من أرقام عن أسعار الذهب في مصر والذي قد سجلت في ختام تعاملات المعدن الأصفر داخل الأسواق.

حالة من الإستقرار تشهدها السوق المصرية داخل محلات الصاغة وعلى الرغم من هذا تعاني الأسواق حتى الآن من حالة الركود الموجودة بها، حيث استقر سعر الدولار اليوم في تعاملاته، ومن جهة أخرى، ورد أن خبراء المال والإقتصاد يتوقعون ا، يستمر سعر المعدن الأصفر في الصعود والانخفاض خلال الأيام القادمة ولن يصل إلى إلى مرحلة الإستقرار في الفترة الحالية نتيجة التغيرات الخارجية والداخلية الطارئة.

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سجلت اسعار الذهب داخل محلات الصاغة في تعاملاتها اليوم عيار 24 حوالي 725.18 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $41.18 دولار، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 22 قد وصل في تعاملاته إلى 664.75 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $37.75 دولار أمريكي، من جهة أخرى قد ورد أن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت في تعاملاتها نحو 634.55 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $36.03 دولار أمريكي، أما عن أسعار الذهب عيار 18 قد وصلت إلى نحو 543.89 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $30.89 دولار

من جهة أخرى، قد أعلن الخبراء أن سعر الذهب الآن عيار 14 قد سجل نحو 423.02 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $24.02 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب فى مصر عيار 12 قد وصل إلى حوالي 362.59 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $20.59 دولار، وعن سعر الذهب عيار 9 قد وصل إلى 271.94 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $15.44 دولار أمريكي.

أما بالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب داخل أسواق الذهب قد بلغت 22,553 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $1,281 دولار، وفيما يخص اسعار جنيه الذهب بالأسواق قد ورد أنها قد سجلت 5,076 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $288.27 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعار كيلو الذهب فى محلات الصاغة قد سجلت نحو 725,181 جنيه والذي يعادل عالميًا حوالي $41,180 دولار.

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