البريد: إيداع المتعاملين في الهيئة يصل في 30 يونيو بعد الارتفاع إلى 197 مليار جنيه

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أعلن مصدر تابع لهيئة البريد القومية خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن حجم الإيداعات التي يقوم بها العملاء خلال الفترة الأخيرة في هيئة البريد قد وصلت بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت عليها إلى 197 مليار جنيه.

وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن الإجمالي المذكور لحَجم الإيداعات بعد الارتفاعات الأخيرة قد جاء وفقا للإحصاءات التي قامت بها هيئة البريد حتى تاريخ 30 من يونيو للعام الحالي 2017.

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هذا كما أن أعداد العملاء التابعين لصندوق توفير البريد الذي تتيحه مصلحة البريد للمتعاملين قد ارتفع أيضا بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، لتصل أعداد المتعاملين بعد الارتفاعات التي طرأت عليها وفقا للتصريحات إلى نحو 24 مليون عميل.

الجدير بالذكر أن هيئة البريد قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن قيامها باتخاذ إجراءات خاصة بإيقاف كافة التعاملات اليدوية والتي تقوم الهيئة من خلالها بتقديم الخدمات البريدية للمواطنين.

وأعلنت خلال الفترة الأخيرة في عدد من التصريحات أنها قامت باستبدال تلك المعاملات اليدوية بأخرى إلكترونية.

وقد جاء هذا خلال الفترة الأخيرة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها هيئة البريد في ظل سعيها إلى تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، والتي يجب ان تكون على أكمل وجه وذلك مع توفير المزيد من الوقت والجهد.

وتسعى هيئة البريد القومية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال استبدال الأعمال اليدوية بأخرى إلكترونية، كما أضافت الهيئة أن تلك الإجراءات من المقرر أن تتم بصورة تدريجية.

إلا أن الهيئة قد أعلنت أن كافة الاشتراكات الجديدة التي سيقوم بها المتعاملين الجدد ستكون بصورة إلكترونية، في حين أن الاشتراكات القديمة التي تمت بالفعل بصورة يدوية سيتم استبدالها بصورة تدريجية.

وكان هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي قامت بها عدد من المصادر التابعة للهيئة القومية للبريد، والتي أعلنت من خلالها عن كافة التطورات التي طرأت على الهيئة بالنسبة لعدد المتعاملين مع الهيئة وكذلك قيمة الإيداعات، هذا بجانب الإجراءات الجديدة التي تتخذها الهيئة والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الخدمة التي تقدمها للمتعاملين.

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