نعرض أسماء البنوك ال6 التي قررت خفض قيمة الفائدة على الودائع

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أعلن عدد من المسؤولين التابعين ل6 خلال التصريحات لمصر 365 أن قرار لجنة “الألِيكو” سيَتجه إلى خفض قيمة الفائدة التي تم تقريرها على الودائع والتوفير، وذلك خلال الاجتتماع المقرر عقده بعد غد.

وقد جاء هذا الاجتماع الذي أعلنت عنه لجنة الأصول نتيجة لقرار المركزي الخاص بزيادة نسبة الإحتياطي الإلزامي في البنوك إلى 14% بعد أن كانت 10%.

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وكان من بين البنوك التي أعلنت عن هذا القرار القاهرة والأهلي المصري والشركة المصرفية العربية الدولية و المشرق ومصر إيران والعمال المصري والتنمية الصناعية.

كما قام بنك مصر بالإعلان خلال مجموعة من التصريحات عن أن قيمة الانخفاضات التي تم تحديدها لأسعار الفائدة نحو 0.75% بالنسبة لحسابات التوفير والودائع.

الجدير بالذكر أن قرار المركزي الخاص بزيادة قيمة الاحتياطي الإلزامي قد جاء بهدف امتصاص السيولة من السوق، وذلك في محاولة لمنع نسب التضخم من الارتفاع من جديد.

إلا أن هذا القرار قد جاء ليفاجئ الكثير من البنوك، إذ أن هذا القرار يزيد من قيمة ما تَتكفله البنوك بالنسبة للودائع التي تمتلكها، في حين أنها لا يمكن استثمار تلك الودائع.

بينما يعرف الاحتياطي الإلزامي الذي تحدث عنه البنك المركزي أنه عبارة عن نسبة من الودائع التي تضعها البنوك في المركزي ضمانا لودائع العملاء بدون فائدة.

ووفقا للتصريحات التي قام بها المسؤولين التابعين لبَنكي القاهرة والأهلي أن اجتماع لجنة الألِيكو سيكون في يوم الأربعَاء أو الثلاثاء القادم.

بينما من المقرر أن يكون اجتماع الألِيكو لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك المشرق والتنمية الصناعية يوم الاثنين.

هذا ضمن الإجراءات التي تقوم بها البنوك ردا على قرار المركزي الخاص برفع قيمة الاحتياطي الإلزامي، وذلك منعا للكثير من الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث نتيجة هذا القرار، وأعلنت الكثير من المصادر أن المخرج للبنوك من هذا القرار هو السعي وراء خفض قيمة الفائدة على الودائع لدى البنوك، والذي من المقرر أن تقوم اللجنة بتحديده خلال الفترة القادمة بعد الاجتماع الذي سوف تعقده.

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