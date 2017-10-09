محللون يعزون ارتفاع أسعار “القمح الروسي” بسبب الطلب القوي من المشترين

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صرح محللون عاملون في المجال الاقتصادي اليوم التاسع من شهر أكتوبر الجاري الموافق يوم الاثنين أن “أسعار تصدير القمح الروسي” ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب الطلب القوى من قبل المشترين خصوصا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وتابع موقع مصر 365 أسعار القمح حيث سجلت أسعار “البحر الأسود” للقمح الروسي مائة وثلاثة وتسعين دولار أمريكي للطن الواحد والتسليم “ظهر السفينة فوب” في أكتوبر، وهذه الأسعار للقمح الروسي كانت في نهاية الأسبوع الماضي حيث شهد سعر الطن ارتفاع قدرة “دولاران ” للطن الواحد عن الأسبوع السابق تبعا لما صرحت به “إيكار للاستشارات الزراعية”، ويجدر الإشارة أن “القمح الروسي” يحتوي على نسبة بروتين عالية تصل إلى نسبة 12,5%.

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كما أجرت جمهورية مصر العربية اتفاق اقتصادي على شراء مائة وثمانين ألف طن من “القمح الروسي” من خلال مناقصة حكومية أجريت في الثالث من شهر أكتوبر الجاري 2017، وتعتبر جمهورية مصر العربية من أكبر الدول المستوردة “للقمح الروسي” الذي تبلغ فيه نسبة البروتين حوالي 12,5%.

كما أعربت “شركة سوف إيكون” وهي إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارات الاقتصادية وتقام هذه الشركة في “موسكو”، حيث أظهرت المذكرة الاقتصادية التي صدرت عن “شركة سوف إيكون” أن سعر الشعير ارتفاع إلى 189,5 دولار للطن بارتفاع 2,5 دولار في سعر الطن، حيث اشترت المملكة العربية السعودية التي تعتبر من أكبر الدول المستوردة “للشعير” في العالم، حيث استوردت السعودية حوالي خمسمائة وأربعين ألف طن من علف الشعير وذلك من خلال “مناقصة حكومية” التي أجريت في الثاني من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017.

وحتى وقت الرابع من شهر أكتوبر الجاري 2017، قامت الدولة الروسية بتصدير حوالي 12,5 مليون طن من الحبوب منذ بداية “موسم التسويق في العام الجاري 2017/ 2018 في الأول من “يوليو” بزيادة تقدر بحوالي عشرين في المئة على أساس سنوي، مما أدى إلى ارتفاع “صادرات القمح” إلى 12 في المئة إلى 9,6 مليون طن.

والجدير بالذكر أن “الهيئة العامة للسلع التموينية” المصرية قد صرحت أنها اشترت حوالي ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف طن من القمح من خلال مناقصات عالمية، حيث اشترت 295 طن من “القمح الروسي” وستين ألف طن من “القمح الأوكراني”.

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