“طارق الملا” يعقد شراكة بين “أبستريم” و”إيني” للتنقيب عن الغاز الطبيعي بحقل “ظهر”

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تابع موقع مصر 365 توقع اتفاقية اقتصادية التي قام بتوقيعها وزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا مع شركة “ابستريم” التابعة لشركة “روسنفت” الروسية، و”شركة إيني” الإيطالية الجنسية، وكذلك “الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس”.

بموجب هذه الاتفاقية الاقتصادية قد حصلت الشركة الروسية “أبستريم” على حقوق الشراكة الاقتصادية في “منطقة امتياز شروق البحرية” حيث تقع في هذه المنطقة “حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط” خلال شراء حصة تقدر بحوالي ثلاثين بالمئة من حصة شركة “إيني” الإيطالية في “منطقة الإمتياز”.

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وتقدر “قيمة الصفقة” بحوالي 1,125 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى “منحة” يتم التنازل قيمة قدرها حوالي مائة وأربعة عشرة مليون دولار أمريكي، حيث تعتبر أكبر منحة يتم التنازل عليها لقطاع البترول، على أن تقوم الشركة الروسية “ابستريم” بسداد حصة من الاستثمارات البترولية التي تم إنفاقها في وقت سابق على المشروع.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا” أن الاستثمارات البترولية المشتركة التي تتم مع الشركات الكبرى العالمية للعمل على تنمية “حقل ظهر للغاز الطبيعي” الذي يظهر انعكاس وبشكل واضح وكبير على سرعة استكمال المشاريع الاستثمارية في حقل الغاز الطبيعي، وأضاف وزير البترول أن حقل “ظهر للغاز الطبيعي” سيبدأ إنتاجه قبل نهاية العام الجاري 2017، وأوضح أن الصناعات البترولية في جمهورية مصر العربية أصبحت جاذبة للشركات الاستثمارية العالمية وكذلك المستثمرين الأجانب بعد النتائج الإيجابية التي حققتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأوضح “طارق الملا” أن زيارات استثمارات الشركات البترولية العالمية في أنشطة التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي العمل على زيادة انتاجها مما سيكون له أكبر التأثيرات الإيجابية على اقتصاد جمهورية مصر العربية بشكل كبير جداَّ من خلال دعم آليات زيادة الإنتاج، زيادة الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي البترول والعمل على تأمين احتياجات النمو الاقتصادي المصري من “أمدادات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي”.

وتعتبر شركة “روسنفت” الروسية من أكبر الشركات العاملة في مجال البترول الحكومية على مستوى دول العالم من حيث الاحتياطي في البترول وكذلك حجم إنتاجها البترولي، كما أن “شركة إيني” الإيطالية تعتبر المشغل الرئيسي” لحقل “ظهر للغاز الطبيعي حيث تمتلك فيها نسبة ستين بالمئة.

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