سعر الذهب في مصر يسجل أعلى سعر فى أسبوع

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سعر الذهب اليوم قد تمكن من تسجيل أعلى مستوى لها على مدار أسبوع كامل، حيث سجلت أسعار الذهب فى مصر مستوى جديد فى تعاملات البيع والشراء المتعلقة بها على مدار أسبوع، وعلى الرغم من هذه الزيادة مازال الطلب على المعدن النفيس فى إرتفاع حتى الآن.

يعتبر الكثيرين المعدن الأصفر هو ملاذ آمن في تعاملاته ويسعون إلى الحصول عليه على الرغم من عدم استقراره في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تعرض الدولار الأمريكي إلى مزيد من الضغوط بسبب طموحات كوريا الشمالية النووية وتجديد المخاوف مرة أخرى بشأنها فى هذا الصدد.

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جدير بالذكر أنه قد ارتفعت أسعار الذهب الأصفر داخل محلات الصاغة وسوق الذهب في الساعات الأخيرة من جديد، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 24 في تعاملاته حوالى 725.18 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.18 دولار، بينما وصل سعر الذهب عيار 22 في تعاملاته حوالى 664.75 جنيه والذي يعادل عالميًا $37.75 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 21 في تعاملاته حوالى 634.55 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.03 دولار.

وعن أسعار الذهب عيار 18 في تعاملاته حوالى 543.89 جنيه والذي يعادل عالميًا $30.89 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 14 في تعاملاته حوالى 423.02 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.02 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 12 في تعاملاته حوالى 362.59 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.59 دولار أمريكي، وفيما يخص سعر الذهب فى مصر عيار 9 قد بلغ في تعاملاته حوالى 271.94 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.44 دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب داخل السوق المصري قد سجلت نحو 22,553 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,281 دولار أمريكي.

وعن اسعار جنيه الذهب قد سجلت نحو 5,076 جنيه والذي يعادل $288.27 دولار، وقد وصلت اسعار كيلو الذهب بالبلاد نحو 725,181 جنيه $41,180 دولار أمريكي، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن سعر الذهب اليوم قد شهد حالة من الإستقرار في تعاملاته السوقية، بينما ورد أن أسعار الذهب قد سجلت في نهاية الأسبوع الماضي داخل السوق المحلية تراجعا جديد حيث تراجع سعر المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات،

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