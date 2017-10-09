عودة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق المصرية

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خرجت تصريحات السيد عبدالعزيز السيد، والذي يعمل حاليا في منصب رئيس شعبة الدواجن والذي تتبع الغرف التجارية، مؤكدة على أن أسعار الدواجن في مصر قد عادت من جديد إلى الإرتفاع فى تعاملاتها داخل السوق، حيث أكد على أن سعر الدواجن قد سجل اليوم داخل المزارع حوالي 20 جنيهًا وذلك في المزارع على أن يكون سعر الكيلو من اللحم الأبيض 24 جنيهًا وذلك بالنسبة للمستهلك.

جاء في تصريحات رئيس الشعبة أنه قد ارتفعت أسعار الأعلاف فى الآونة الأخيرة بعد عدة انخفاضات قد لحقت بالسوق المصرية بوجه عام ترتب عليها العديد من الخسائر لدى المنتجين والمربين، لتعاود الدواجن للارتفاع مرة أخرى وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء، بالإضافة إلى بدء عودة المواطنين إلى الشراء من جديد للحوم البيضاء نتج عنه نشاط عملية البيع بعد حالة الركود التي قد سبقت موسم العام الدراسي الجديد.

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جدير بالذكر أنه قد أشار ‘السيد عبد العزيز” في تصريحاته الصحفية الأخيرة، على أن سعر كرتونة البيض حاليا داخل الأسواق المصرية قد انخفضت داخل المزارع حيث وصلت إلى 34 جنيهًا بينما وصل سعر الكرتونة بالنسبة للمستهلك فى بعض الأسواق إلى 38 جنيهًا، كما علل هذا التراجع في الأسعار داخل السوق المحلي إلى حالة الركود التي قد شهدتها المبيعات بشكل عام في السوق بالإضافة إلى قلة إقبال المواطنين على عملية الشراء.

من جانب أخرى، ورد أن غياب خيوط الرقابة في الفترة الأخيرة على السوق المصري بوجه عام في العديد من المناطق المصرية أدى إلى تدهور الأسعار من جديد بعد أن كانت في بداية طريقها نحو الاستقرار، وهو العامل الذي ساعد على استغلال التجار لهذه النقطة بجانب انعدام الرقابة لكي يتمكنوا من تحقيق ربح أكثر عن طريق رفع الأسعار، ولهذا قد طالب المسؤولين بالعمل على تطبيق هامش ربح ثابت في الفترة القادمة لكافة التجار من أجل الحفاظ على الأسعار داخل الأسواق وحماية المستهلك.

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