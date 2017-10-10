ارتفاع إنتاج منجم السكري “للذهب” في الربع الثالث من العام 2017

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ارتفاع إنتاج منجم السكري للذهب خلال تعاملاته في الربع الثالث إلى 156 و533 أوقية وفي تصريح لشركة ” سنتامين ” لإنتاج الذهب ,ان في الربع الثالث من العام الجاري ارتفع إنتاج منجم السكري إلى 156 و 533 أوقية بالزيادة 26 %عن الربع الثاني من عام 2017 من هذا العام الجارى و كان 5 % في نفس الفترة من العام الماضي.

بذلك شهدت ارتفاع ملحوظ في إنتاج منجم السكري في هذا العام، وفي خلال البيان ليوم الأثنين اوضحت الشركه انا الإنتاج خلال 2017 بلاغة 450 ألف أوقية، وكان عام 2016 وصل الإنتاج إلى 470 ألف أوقية مع ملاحظة زيادة كبيرة في الإنتاج في هذا العام 2017

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ومن جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ” أندرو باردي” أن جميع القطاعات أدت عملها بشكل جيد ومستمر مما أدى إلى وصول الإنتاج لتلك المعادلات الغير مسبوقة واوضحها ايضا ان التكلفه للانتاج بلغت 580 دولار للأوقية وذلك هي التكلفة المادية للإنتاج

وتوقع ايضا ان معدلات الانتاج سوف تستمر في الزيادة خلال الربع الأخير من 2017، وفي نظير آخر عملت سلطات الأمن أقصى إجراءات مشددة وذلك لتأمين وصول وسفر أكثر من 330 كيلو جرام من الذهب الخالص وذلك لسفره الى كندا عملا علي تنقيتها ومن المعروف ان هذا الذهب الخالص مستخرج من منجم السكرى.

وان شحنة الذهب وصلت علي طائرة خاصة بطريقة امانة ومشددة من مطار مرسي علم ووصولها إلى كندا لتنقيتها بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين. لضمان وصول الشحنة كاملة وبدون إهدار الشحنة في الموانئ وصلت الشحنة علي طائرة خاصة.

وأعرب الرئيس التنفيذي انا سعيدا بهذا المجهود الواضح الذي ادى الى زيادة اسعار ال منجم السكرى خلال الربع الثالث خلال الفترة الحالية من العام الجاري 2017 ويأمل أن العمال يواصلون العمل المتكرر للوصول الي اعلي نسبة إنتاج، وسوف يتم العمل والجهد حتى الواصل إلى نسبة إنتاج أعلى خلال الربع الرابع من هذا العام الجارى 2017.

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