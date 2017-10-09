عضو لجنة الإسكان يعلن عن تفاصيل القوانين العقارية الجديدة فى مصر

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خرجت بعض التصريحات الصحفية المتعلقة بشأن القوانين العقارية الجديدة فى مصر، حيث ورد أن السيد الدكتور محمد عبد الغني والذي يعمل فى منصب عضو لجنة الإسكان التابعة إلى مجلس النواب، قد قام بالتعليق على هذا الأمر وخاصة حزمة التشريعات والقوانين الجديدة والتي من المقرر أن يتم إقرارها رسميا خلال دور الانعقاد الثالث الخاصة بالمجلس.

جاء فى تصريحات عضو لجنة الإسكان، الدكتور عبد الغني عن ما هي تفاصيل مشروعات قوانين البناء فى مصر الجديدة وتحديدًا المتعلقة بشأن البناء الموحد بالإضافة إلى قوانين التصالح المتعلقة بشأن مخالفات البناء بجانب القوانين المنتظر صدورها ايضًا بشأن اتحاد المطورين العقاريين فى مصر والتي قد جاء من قبل الإعلان عنها والخاصة بأن الإيجار القديم.

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جدير بالذكر أن عضو لجنة الإسكان قد اقترح فى حواره الصحفي عددا من الآليات المطلوبة فى الفترة المقبلة من أجل أن يتم مواجهة هوجة أسعار مواد البناء داخل السوق المحلي بوجه عام والسوق العقارية بوجه خاص في جمهورية مصر العربية والتي ترتب عليها الكثير من الخسائر للتجار والمستثمرين في كافة المجالات.

كما ورد أن السيد الدكتور محمد عبد الغني قد أشار فى حواره الصحفي إلى عدد من الخطوات المطلوبة واللازم العمل عليها من قبل المسؤولين من أجل استغلال ما يزيد عن عدد 12 مليون وحدة سكنية مغلقة داخل مصر كما ورد فى تصريحات الإحصاء عن عدد الوحدات السكنية الموجودة في مصر وتحديدًا المغلقة منها حتي يتم استغلالها بشكل فعلي وحل أزمة السكن في مصر.

من جانب آخر، تعد مشكلة الإسكان فى مصر مشكلة قومية تسعى الحكومة بكامل طاقتها إلى حلها وعرض المزيد من الحلول بخصوصها وخاصة مع ارتفاع الأسعار الذي بات يهدد سوق العقارات في البلاد بكافة المحافظات والذي قد ترتب عليه حالة ركود كبير بين المواطنين وعلى هذا تسعى الحكومة إلى تعديل بعض القوانين الحالية من أجل إيجاد حلول جديدة لتلك المشكلة بين المواطنين.

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