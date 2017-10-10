سعر الذهب الآن في مصر.. اسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن في محلات الصاغة يغلب عليه حالة من الاستقرار حيث شهدت أسواق الذهب استقرار جديد في تعاملاتها السوقية التي قد جرت خلال اليوم داخل سوق الذهب ومحلات الصاغة في مصر، فقد خرجت بعض التصريحات من قبل أصحاب محلات الذهب مؤكدة على أن سعر الذهب قد سادة عليه الاستقرار مقارنة بحالة الإرتفاع التي شهدها مساء يوم أمس في ختام تعاملاته السوقية.

سعر الذهب في مصر مازال يشهد مزيد من التخبط ما بين الارتفاع والانخفاض وحتى الاستقرار الذي ساد عليه اليوم نتيجة للتغيرات السوقية العالمية التي لم يحن إلى الآن أن تشهده محلات الصاغة بشكل كامل طبقا لتصريحات خبراء العاملين والمهتمين بالمعدن الأصفر، ومن المتوقع ايضًا أن لا تستقر أسعار الذهب بشكل كامل كما ورد في تصريحات الخبراء وأن تشهد أسعار الذهب مزيد من التقلبات في الفترة القادمة.

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ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت بالأسواق نحو 725.18 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.18 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 22 قد سجلت بالأسواق نحو 664.75 جنيه والذي يعادل عالميًا $37.75 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت بالأسواق نحو 634.55 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.03 دولار.

بالنسبة إلى اسعار الذهب في مصر عيار 18 قد سجلت بالأسواق نحو 543.89 جنيه والذي يعادل عالميًا $30.89 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب عيار 14 قد سجل نحو 423.02 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.02 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب فى مصر عيار 12 قد سجل نحو 36، 2.59 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.59 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب الآن بالأسواق عيار 9 قد سجل نحو 271.94 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.44 دولار.

من جهة أخرى، ورد أن اسعار أوقية الذهب قد سجلت نحو 22,553 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,281 دولار أمريكي، أما عن اسعار جنيه الذهب قد سجلت نحو 5,076 جنيه والذي يعادل عالميًا $288.27 دولار، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب فى البلاد قد سجلت نحو 725,181 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,180 دولار أمريكي.

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