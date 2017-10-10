بنك الإسكندرية يعزز الشمول المالي من خلال مبادرة دعم المرأة الريفية

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أعلنت مجموعة من المصادر التابعة لبنك الإسكندرية أن البنك قد قام يوم الاثنين الماضي بتوقيع اتفاقية تتعلق بدمج المرأة في برنامج الشمول المالي وذلك من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

حيث جاءت تلك الاتفاقية في صورة مبادرة مشتركة بين بنك الإسكندرية وبين المجلس القومي للمرأة والتي يمكن من خلالها دمج وتمكين المرأة من مبادرات الشمول المالي، الأمر الذي قد يعزز دور المرأة بشكل كبير في المجال الاقتصادي وخاصة المرأة التي تقطن منطقة الريف.

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الجدير بالذكر أن المصدر قد أكد خلال التصريحات التي قام بها أن الهدف الرئيسي من المبادرة التي أطلقها البنك هو العمل على إحياء روح المنافسة بين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، والتي يمكن من خلالها رفع القدرة الانتاجية لتلك المؤسسات.

بحيث يمكن من خلال تلك المبادرة العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعام 2030 والتي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خلال برنامج مصر القومي.

ومن المقرر أيضا وفقا للتصريحات التي وردت إلينا من المصادر التابعة للبنك المركزي ان يقوم الرئيس التنفيذي وكذلك العضو المنتدب التابع لبنك الإسكندرية “دانتي كامبيوني” بحضور التوقيع.

هذا بجانب رئيس المجلس القومي للمرأة وهي الدكتورة “مايا مرسي”، وتأتي تلك المبادرة في ظل الإجراءات الكثيرة التي تقوم البنوك بها خلال الفترة الحالية، والتي يمكن من خلالها تعزيز مشروع الشمول المالي والذي قد بدأ المركزي في تطبيقه خلال الفترة الأخيرة.

بحيث يتميز هذا المشروع بالعديد من الأمور التي من المقرر أن تساهم في تعزيز الاقتصاد في البلاد، وذلك من خلال القضاء على العديد من المشكلات التي قد كَثُرت خلال الفترة الأخيرة، هذا بجانب تعزيز قيمة التواجد البنكي والتقليل من تواجد النقود الكاش والتي قد تسببت في العديد من المشكلات خلال الفترة الأخيرة.

هذا بجانب السعي وراء تحويل كل التعاملات النقدية إلى بنكية من خلال هذا المشروع، الأمر الذي سيوفر الكثير على المواطنين خلال الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين ومنع المشكلات والتي قد تضر بالبلاد.

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