“المركزي للتعبئة والإحصاء” تراجع معدل التضخم 1% عن شهر سبتمبر 2017

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تابع موقع مصر 365 تصريحات التي أصدرها “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية الشهرية حيث تراجعت حوالي واحد بالمئة عن شهر سبتمبر لعام 2017، حيث كانت معدلات التضخم قد بلغت حوالي 1,2% في الشهر الماضي.

وأوضح “جهاز التعبئة والإحصاء” أن الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية بسبب ارتفاع أسعار “الخضروات” بنسبة 3,5%، أما بالنسبة إلى أسعار الخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن بالإضافة على أسعار المياه فقد بلغت نسبتها حوالي 39,6%، وكذلك بالنسبة إلى مجموع السلع والخدمات التي تستخدم في صيانة المنزل بنسبة تصل إلى 15,5%، أما بالنسبة إلى أسعرا الصحف والكتب والأدوات الكتابية ارتفعت أسعارها بنسبة 14,9%، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الدواجن واللحوم بنسبة مئوية تصل إلى 0,7%، وأما بالنسبة إلى أسعار المأكولات البحرية والأسماك فقد شهدت أيضا انخفاض بنسبة 3,6%.

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وأضاف “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” أن معدلات التضخم الاقتصادي السنوية بلغت حوالي 32,9% في شهر سبتمبر لعام 2017، إذا ما تم مقارنتها بالنسبة الشهر في عام 2016، حيث كانت قد سجلت نسبة 33,2% في شهر أغسطس لعام 2017.

كما أوضحت التقرير الصادر عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” أن قسم المشروبات والأطعمة قد شهد ارتفاع يقدر بحوالي 0,5% ليساهم بنسبة تقدر بحوالي 0,30% من معدل التغير الشهري، وتأتي التغيرات بسبب ارتفاع مجموعة “الخضروات” بنسبة تصل إلى 3,5% لتساهم بارتفاع قدره حوالي 0,49% في معدل التغير الشهري، ومع ارتفاع أسعار “الكوسة” بنسبة تصل إلى 13,6%، و”الطماطم” بنسبة 7,5%ن والخيار زادت أسعارها بنسبة تقدر بحوالي 12,5%.

وكذلك صرح “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” أن أسعار الشاي والكاكاو بالإضافة على أسعار البن زادت بنسبة تصل إلى 2,7%، لتساهم بزيادة قدرها 0,03% في معدل التغير الشهري، أما بالنسبة إلى أسعار الفواكه فقد ارتفعت بنسبة 0,2% لتساهم في ارتفاع قدره 0.01% في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع مجموعة الموالح بنسبة تصل إلى 0,9%، أما “الموز” فقد زادت أسعارها بنسبة 2,8%، أما أسعار التفاح فقد زادة بنسبة 2,8%.

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