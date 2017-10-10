“التموين” تعتزم إنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة وأسواق مركزية حديثة

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تابع موقع مصر 365 تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” التي أوضحت عن اهتمام الدولة المصرية بتحديث منظومة “التجارة الداخلية” داخل جمهورية مصر العربية، وبناء قدرات الأسواق التجارية، وأضاف أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” تعمل على جذب المزيد من السلاسل التجارية الإقليمية والدولية للعمل على توطين “العلامات التجارية”.

وأوضح “علي المصيلحي” أن “قطاع التجارة الداخلية داخل جمهورية مصر العربية تساهم في الناتج القومي الإجمالي للدولة المصرية بنسبة تصل إلى سبعة عشر في المئة شاملة مصاريف النقل بالإضافة إلى مصاريف التخزين، كما أضاف أن قطاع التجارة الداخلية أيضا يعمل على توفير فرص عمل في السوق المصري تقدر بحوالي أربعة مليون فرصة عمل.

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وأوضح “علي المصيلحي” أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” تعمل على زيادة مساهمتها بنسبة تصل إلى 21% في المشروعات التي تتميز بأنها ذات إنتاجية عالية مع قيمة مضافة كبيرة.

وأشار “علي المصيلحي” أن “تجارة التجزئة السلعية” تعد من أكبر الأنشطة التجارية الداخلية، حيث يوجد أكثر من أربعمائة ألف نقطة بيع في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية نسبة عشرة بالمئة منها منتظمة، والنسبة الباقية عبارة عن منافذ بيع تقل عن عشرين متر مربع.

وأوضح “علي المصيلحي” أن تطبيق “منظومة حديثة للتجارة الداخلية” التي تساهم في الحد من فاقد المنتجات والسلع بنسبة ثمانية في المئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة تقدر بحوالي اثنين وأربعين ألف فرصة عمل، ومائتان وعشر ألف وظيفة غير مباشرة سنوياً، بناء على “مخطط طرح الأراضي”، وأضاف “علي المصيلحي” أن الزيادة السكانية السنوية تبلغ حوالي 2,6%، بالإضافة إلى الزيادة المطردة على “الطبقة المتوسطة” فمن المتوقع أن ينمو “الإنفاق الاستهلاكي” بنسبة 12% سنويا، ومن المتوقع نمو “المنظومة التجارية الحديثة” على مدار الخمس سنوات القادمة بنسبة تصل إلى ستة وثلاثين في المئة.

كما أوضح “علي المصيلحي” أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” تعمل على إنشاء اثنى عشر “منطقة لوجستية جديدة” على مساحة تصل إلى عشرين فدان للمنطقة اللوجستية الواحدة، لتغطي نسبة خمسين في المئة من المحافظات، إلى جانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة تصل إلى تسعة عشر فدان للمركز الواحد، وكذلك المراكز التجارية الجديدة في حيّز كل محافظة، بالإضافة على إقامة عشرة آلاف سلسلة تجارية جديدة و”هايبر ماركت” على مساحات تتراوح من ثلاثمائة إلى خمسمائة متر.

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