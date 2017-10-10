“بلومبرج” يعلن “الأهلي” الأول في مصر وإفريقيا كوكيل تمويل القروض المشتركة

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تابع موقع مصر 365 التقييم الصادر عن “مؤسسة بلومبرج العالمية” عن أداء البنوك خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري 2017، حيث حصل “البنك الأهلي المصري” على “المركز الأول” كأفضل بنك في السوق المصرفي في جمهورية مصر العربية وفي القارة الإفريقية عن “القروض المشتركة” التي سيعمل البنك بإدارتها والتسويق لها في إطار عمل البنك “كوكيل للتمويل ومسوق له في سوق القارة الإفريقية”.

وجاء في التقرير أن حصة البنك الأهلي المصري في تسوق القروض في القارة الإفريقية بلغ حوالي 16,6%، بقيمة اقتصادية إجمالية بلغت حوالي ثمانية وخمسين مليار جنيه مصري، كما أوضح تقييم “مؤسسة بلومبرج العالمية” أيضا حصول البنك الأهلي المصري على “المركز السادس” في منطقة دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط لعمل البنك “كوكيل لتمويل القروض المشتركة” بحصة بلغت حوالي 7,3%.

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وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري “يحيى أبوالفتوح” أن القروض المشتركة التي قام بها البنك خلال عام 2017 تم توجيه هذه القروض للعديد من القطاعات “الاستراتيجية” ومنها قطاع التنمية العقارية، وقطاع مواد البناء، وقطاع البترول بالإضافة إلى قطاع الكهرباء.

وأضاف “يحيى أبو الفتوح” أن نجاح “البنك الأهلي المصري” في الحفاظ على ريادته في سوق الصرافة سواء في جمهورية مصر العربية أو في القارة الإفريقية في مجال “القروض المشتركة” يأتي تبعا لتقييم “مؤسسة بلومبرج العالمية” ويرجع إلى احترافيه البنك وسرعة أدائه بالإضافة إلى كفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاعات البنك الأهلي المصري.

وأعرب “يحيى أبو الفتوح” عن اعتزازه بالبنك الأهلي المصري لحصوله على هذه المرتبة المتميزة بين جميع البنوك العاملة سواء في جمهورية مصر العربية أو البنوك العاملة في القارة الإفريقية أو البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، كما عبر عن اعتزازه بهذه الشهادة الصادرة من مؤسسة عالمية ذات اسم كبير تتمتع بمصداقية وثقل دولي كبير في تقييم البنوك المصرفية وتقييم أنشطتها المتنوعة.

كما أضاف “يحيى أبو الفتوح” أن البنك الأهلي المصري يواصل مسيرة في تحقيق النجاح في مجال “إدارة القروض المشتركة” بفضل الخبرات المتراكمة في ترتيب هذه القروض، بالإضافة تكوين البنك شبكة علاقات قوية مع البنوك الخارجية والمحلية.

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