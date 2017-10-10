تعرف على كل المعلومات التى تحتاج اليها عن العملة الروسية “الروبل”

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سوف نقدم إلى كل من يرغب فى السفر إلى روسيا، حتى يشجعوا منتخب مصر لكرة القدم بعدما حجز المنتخب مكانه بين الفرق المشاركة فى مونديال عام 2018، وكل ما تريد معرفته عن العملة الروسية “الروبل”.

يرغب عدد كبير من المشجعين المصريين الذهاب إلى روسيا، شهر يونيو القادم، لتشجيع المنتخب المصرى بعدما حجز مكانه بصفة رسمية بين المنتخبات الأخرى المشاركة فى كأس العالم 2018، بعد فوزه على منتخب الكونغو بإحراز المنتخب المصرى بهدفين نظير هدف واحد خلال مباراة تحدد مصير الشعوب، يوم الأحد السابق، وفيما يلى سوف نستعرض كل له علاقة بالعملة الرسمية لروسيا الاتحادية.

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إن “الروبل” هو اسم العملة الرسمية لروسيا الاتحادية، وهو نفس الاسم لنفس العملة المتداولة منذ القرن الثالث عشر وحتى خلال فترة الاتحاد السوفيتي، وإلى الآن، يشتمل “الروبل” الواحد عدد 100 “كوبيك”، وهى العملة التى يتم إصدارها على هيئة عملات معدنية، وتتضمن فئات “1، 5، 10، 50” كوبيك.

وتعد العملة الروسية، “الروبل الروسى” من العملات منخفضة القيمة أمام “العملة الأمريكية”، حيث تصل قيمة “الروبل”، أمام العملة الأمريكية، هذا طبقا لآخر تحديثات أسعار العملات عالميا، 58.420 روبل للدولار الواحد، كما تنخفض قيمة الروبل أمام قيمة اليورو الأوروبى، حوالى 68.52 روبل مقابل اليورو الواحد، فى نفس الوقت الذى يصل فيه سعر الجنيه المصرى الواحد حوالى 3.31 روبل روسى.

يعود انخفاض قيمة الروبل الروسي إلى عدد من المشكلات الاقتصادية القاسية التي عصفت بروسيا فى العشرين عاما الماضية، قد انقضت بإعلان روسيا تعويم عملتها الرسمية الروبل فى نوفمبر عام 2014، وطبقا لتقرير أصدره “بلومبرج” فى عام 2015، لرصد ظروف الاقتصاد الروسي بعد مرور عام من تعويم العملة الروسية.

فقد خسر “الروبل” ما يصل إلى 30% من قيمته نظير الدولار الأمريكي مما تسبب فى ارتفاع قياسي فى الأسعار، وبلغ معدل التضخم إلى مستويات عالية فى 13 عام، وتخطت نسبة التضخم المعدل التى يهدف إليها البنك المركزى الروسى والذى وصل إلى حوالى نسبة 4% بنحو أربعة أضعاف، مما شجع البنك المركزى الروسى إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة حتى بلغت إلى حوالى 17%.

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