“شركات الغاز الطبيعي في مصر والأردن” توقع مذكرة لإنشاء شركة مشتركة بالأردن

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تابع موقع مصر 365 جلسة المباحثات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس “طارق الملا” متع وزير الطاقة والثروة المعدنية التابعة لدولة الأردن الدكتور “صالح الخرابشة” في أول زيارة يقوم بها الوزير الأردني إلى جمهورية مصر العربية بعد توليه لمنصبه الوزاري في الدولة الأردنية.

وبحث الطرفان خلال جلسة المحادثات سبل تعزيز التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الأردن في مجال “الطاقة”، وأعرب “طارق الملا” أن أهمية متابعة تنفيذ “مذكرات التعاون” الموقعة بين البلدين للعمل على دعم التعاون الأردني المصري في مجال تنفيذ “مشروعات الطاقة” بالإضافة إلى مشروعات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي داخل دولة الأردن، للعمل على الاستفادة من خبرات الشركات المصرية العامة في مجال تطوير “البنية الأساسية لاستخدامات الغاز الطبيعي” وتنفيذها في المدن التابعة لدولة الأردن، إلى جانب تبادل الخبرات بين جميع الكوادر والعاملين في مجالات الطاقة بين البلدين للعمل على تدريب الكوادر البشرية الأردنية في مجالات الطاقة في إطار ما تمتلكه جمهورية مصر العربية من خبرة كبيرة لكونها دولة رائدة في استخدامات “الغاز الطبيعي”.

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وأعلن “صالح الخرابشة” عن تقديره لما تقوم به جمهورية مصر العربية من جهد كبير للعمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والعمل على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية في مجالات المشروعات ومجال الأعمال المشتركة بين الجانبين المصري والأردني.

وكما وقع كل من “طارق الملا” و”صالح الخرابشة” على مذكرة تفاهم بين الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي في كلا البلدين للعمل على إنشاء شركة مشتركة مصرية أردنية تكون متخصصة وتعمل في السوق الأردنية لتعمل على مجال صيانة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وتشغيلها، وكذلك العمل في مجال شبكات نقل كل من الغاز الطبيعي والبترول بالإضافة على مشاركة الشركات المصرية العامة في مجال قطاع البترول في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي داخل الأردن.

وأوضح المهندس “طارق الملا” أن قطاع البترول يسعى بشكل دائم على فتح مزيد من مجالات العمل للشركات العامة في مجال الطاقة خارج جمهورية مصر العربية للعمل على زيادة استثمارات الطاقة، وأضاف أن دخول الشركات المصرية العامة في مجال الغاز الطبيعي إلى سوق دولة الأردن يعد إضافة قوية لها.

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