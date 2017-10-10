انتخابات الجولة الثانية لمدير العام لليونسكو

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انتخابات الجولة الثانية للمدير العام لليونسكو بدأ التصويت للجولة الثانية وذلك الانتخابات المدير العام الجديد لليونسكو في باريس اليوم في مقر منظمة اليونسكو، تمت انتخابات الجولة الثانية للمدير العام في اليونسكو, حيث يناقش فيها 6 مرشحين ومن ابرزهم سفيرة مصر وافريقيا السفيرة ” مشيرة خطاب ” قبل انطلاق الجولة الثانية قرر مرشح أذربيجان بالانسحاب , وسوف يدلي اصوات مندوبين من بين 58 دولة من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة باليونسكو.

وفي مساء أمس الاثنين تم انتخابات الجولة الاولى و شاهدت ذلك في مقر منظمة اليونسكو في باريس بالعاصمه الفرنسيه وأثناء الجولة الأولى حصل شيء لم يكن متوقع من أعضاء المنظمة أثار اندهاش معظم أعضاء المنظمة على حصول ” حمد الكواري ” مرشح دولة قطر حيث حصل على 19 صوت بالانتخابات .

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وفسر ذلك حصول ” حمد الكوارى ” مرشح قطر نتيجة استخدام دولة قطر سلاح المال ومع انتهاء نتيجة الجولة الأولى حصلت ” مشيرة خطاب ” المرشحة المصرية علي 11 صوتي وعلى الجانب الآخر حصل ” حمد الكوارى ” المرشح القطري على 19 صوت و من فرنسا “أندريه أزولاي” حاصله على 13 صوت ,و من أذربيجان حصلت وفولاد بلبل أوغلو على صوتين، ومن فرنسا حصل الصين ” كيان تاريخ ” حصل علي 5 اصوات، ومن لبنان فير خوري حصلت على ستة أصوات .

وسوف تعقد الجولة الثالثة من الانتخابات الاربع مساء غدا و بسبب كثرة المرشحين بالتالي يتسبب في تغيير الاصوات أدت إلى صعوبة حصول المرشحين على الفور ومن المعروف ان النتيجه المطلوبه لفوز المرشحين هو حصولهم على 30 صوتا من أعضاء المنظمة لإتمام انتخابات المدير العام الجديد في اليونسكو بباريس.

وبعد نتيجه انتخابات الجولة الأولى شارك سامح شكري مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه و التفقه على دعم السفيرة ” مشيرة خطاب ” ,وكان اجتماع مغلق دار فيه الكثير من الاسئله الشائعه و الاستغراب ايضا حول مواقف الدول الأفريقية الـ17 داخل المنظمة وذلك باعتبار السفيرة مشيرة خطاب مرشحه القارة الافريقية الا ان 17 عضو خرجوا عن ترشيح السفيرة مشيرة على العلم انها مرشحة القارة .