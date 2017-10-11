هل سيكون هناك استمرار في ارتفاع سعر الذهب بالرغم من هبوط سعر الدولار؟

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قد شهدت الأسابيع في الفترة الماضية ارتفاع أسعار الذهب خصوصا بعد الاخبار التي قامت كوريا الشمالية باصدارها أكثر من مرة خلال هذه المرحلة، وعدم وجود خطة واضحة تخص الفيدرالي فيما يخص تقليص الميزانية الخاصة به ومسار رفع الفائدة خلال عام 2018، ارتفعت أسعار الذهب وخرجت من نطاق الخوف لتصل إلى أعلى مستوياتها لتصل إلى 1354 دولار وهذا سعر للأونصة الواحدة، ولكن لم تحافظ الأسعار على هذا المستوى حيث شهدت حالة من الهبوط لتصل إلى 1260 دولار خلال يوم الجمعة الماضية، وذلك مع إصدار أرقام الوظائف الأمريكية كما تم تحديد متوسط أجر الساعة التي قد زادت بشكل ملحوظ والتي تم تقديرها بنسبة 0.5% ولكن لم يتم الاستمرار على هذا النحو من الانخفاض خلال يوم التداول وأصبحت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى، وقد أغلقت خلال نهاية الأسبوع الماضي على سعر 1280 دولار، حيث سننتظر حدوث انكسلر حقيقي لاعلى مستوي ليصل إلى 1293 دولار للعمل على إضافة المزيد من الدعم لتوقعات وجود استمرار في زيادة أسعار الذهب.

الرسم البياني الشهري

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بعد أن تم اختراق الذهب الخط الذي يصل بين أعلى اسعار تداول الذهب والذي يمتد في نفس الوقت إلى مستويات 1900 دولار في عام 2011، إلى ان وصلت إلى مستوى 1354 دولار، قد عاود الهبوط مرة أخرى خلال الشهر الماضي ولكنها سرعان ما ارتدت مرة أخرى إلى نقطة الاختراق التي تم ذكرها مسبقا.

ليتم تأكيد سيناريو هبوط سعر الذهب نوعا ما، فانه يجب ان يحدث انكسار أدنى هذا الخط مرة ثانية للتقرب من مستوى 1250 دولار ولكن هذا الخطط لم تحدث خلال الشهر الماضي، ولم نشاهد وسيلة ابتلاع هبوطي حتى الآن ولا اختراق للخط المعنى لكن سكنت الأثمان أعلاه ووجدت عنده مساندة قوية وطالما وصل الحال على ما هو عليه فسيبقى التوقع صعود أسعار الذهب حتى يثبت العكس.

شواهد الزخم مُحايدة مثل نسبة التبادل ومؤشر الشدة النسبية.

الرسم البياني الأسبوعي

تختبر أسعار تبادل الذهب في الوقت الحالي مستوى 1293 دولار أمريكي والذي يمثل مستوى محوري مهم، حدوث كسر حقيقي أعلى ذلك المستوى قد يدفع أسعار الذهب إلى المزيد من الصعود.

أقفلت شمعة الأسبوع السابق على كيفية بين غلاء وهذا عقب الانخفاض المؤقت الذي وقع مع صدور معلومات استثمارية خاصة بأمريكا جديدة، ارتداد أسعار الذهب باتجاه الصعود مع معلومات استثمارية ذات أهمية شديدة وهذا فيما يتعلق بالعملة الخضراء تعني لما أن ذلك الارتداء قد يتواصل.

ذلك الارتداد قد يدفع أسعار الذهب باتجاه مستوى 1304 والذي يمثل التقاء الوسطي المتحرك مع نقطة محورية شهرية.

الرسم البياني اليومي

مؤشر ميول التبادل على النظام اليومي يوضح تغير ميول التبادل باتجاه الصعود.

نحو معدلات قمة البيع الأمر الذي يمنح توقعا بالارتفاع RSI مؤشر أر اس أي.

مؤشر ميول المتداولين

يومئ مؤشر ميول التبادل إلى وصول معدلات الشراء إلى قمتها فيما يتعلق لمتداولي التجزئة والذي قد يقصد بدء تحولهم لأجل البيع مرة ثانية مع رجوع أسعار الذهب للزيادة مرة ثانية، معدلات الشراء القصوى محددة على الرسم البياني ولمدة ستة شهور.

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