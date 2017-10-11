سعر الذهب الآن في مصر.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء بمحلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم الأربعاء يشهد استقرارا جديد في تعاملاته السوقية، حيث ورد أن سعر الذهب الآن في مصر في إطار تعاملات البيع والشراء يشهد استقرارًا ملحوظًا مقارنة بما ورد من اسعار في ختام تعاملاته بالأمس، حيث ارتفعت أسعار الذهب في إطار تعاملاتها المسائية بعد أن شهدت في الصباح استقرار في أسعارها بوجه عام داخل محلات الصاغة.

أكد عدد من خبراء المال والإقتصاد والمهتمين بتعاملات المعدن الأصفر أن سعر الذهب في مصر قد استقر في تعاملاته الحالية على الرغم من استمرار سعر في الارتفاع بين كل فينة وأخرى، لتستمر توقعاتهم بشأن وجود عدد من الارتفاعات الأخرى التي من المتوقع أن تطرأ على المعدن الأصفر عالميا بسبب التقلبات السوقية والسياسية على الصعيد الدولي والعالمي والتي تؤثر بشكل مباشر في سعر الذهب في مصر.

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ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت نحو 729.28 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.43 دولار أمريكي، بينما سجل سعر الذهب عيار 22 قد سجلت نحو 668.51 جنيه والذي يعادل عالميًا $37.98 دولار، وعن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت نحو 638.14 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.25 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 546.97 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.07 دولار.

بالنسبة إلى سعر الذهب عيار 14 قد سجلت نحو 425.42 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.17 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب عيار 12 قد سجلت نحو 364.64 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.72 دولار، وقد جاء أن سعر الذهب عيار 9 قد سجلت نحو 273.48 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.54 دولار أمريكي.

وفيما يخص اسعار أوقية الذهب قد سجلت نحو 22,681 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,289 دولار، أما عن اسعار جنيه الذهب قد سجلت نحو 5,105 جنيه والذي يعادل عالميًا $290.02 دولار أمريكي، وعن اسعار كيلو الذهب قد سجلت نحو 729,282 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,431 دولار.

جدير بالذكر أنه على الرغم من استمرار ارتفاع وتقلبات المعدن الأصفر، إلا أنه مازال يتمسك به المستثمرين ويعتبروه ركيزة هامة لهم في استثمارهم مدخراتهم وخاصة في أوقات الحروب والأزمات ليكون هو السند الأقوى في التعاملات والخروج منها.

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