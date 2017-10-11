جَني المحصول الجديد من الكوسة يتسبب في تراجع ملحوظ لأسعارها

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شهدت أسعار الكوسة خلال الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في الأسعار خلال التعاملات في السوق، وقد جاء هذا نتيجة الارتفاعات التي طرأت على كمية المعروض من الكوسة في السوق بعد جني المحصول الجديد.

الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات جاءت بعد سلسلة من الارتفاعات المستمرة والتي مرت بها أسعار الكوسة خلال فترة الشهرين الآخرين.

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وأعلن أحد التجار في سوق العبور ويدعى “منير عزيز” أن أسعار الكوسة قد انخفضت خلال ال10 أيام الأخيرة بعد الارتفاعات التي شهدتها من قبل نتيجة زيادة المعروض منها في السوق وذلك بعد إنتهاء المزارعين من جني المحصول الجديد.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365 أن سعر كيلو الكوسة قد وصل بعد تلك الانخفاضات إلى سعر 4 جنيهات، هذا بالنسبة لسوق الجملة بينما وصل سعرها في سوق التجزئة إلى نحو 6 جنيهات.

وعلى الجانب الآخر، فقد وصل سعر كيلو الكوسة خلال الشهر الماضي أثناء سلسلة الارتفاعات التي مرت بها إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، في حين أن سعر كيلو الكوسة وقتها في سوق التجزئة كان قد تجاوز ال 11 جنيه، وكانت تلك الارتفاعات في الأسعار نتيجة التراجع الكبير الذي شهدته كمية المعروض من الكوسة في السوق.

كما وقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في البيانات التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد على مرور أسعار الكوسة في شهر سبتمبر الماضي بارتفاعات تصل قيمتها إلى 13.6%، في حين أن الارتفاعات التي مرت بها أسعار الكوسة بالنسبة لشهر أغسطس قد وصلت إلى 15.7%.

كما وشهدت معدلات التضخم بالنسبة لشهر سبتمبر انخفاض حتى وصل إلى نسبة 1%، هذا في حين أن معدل التضخم في أغسطس الماضي وفقا لتقارير الجهاز قد وصل إلى 1.2%، وجاءت الارتفاعات في تلك المعدلات خلال الفترة الماضية نتيجة الارتفاعات التي طرأت على أسعار الخضروات ، حيث ارتفعت معدلات التضخم وقتها نتيجة تلك الارتفاعات، أما الآن فقد انخفضت معدلات التضخم بالمقارنة بالمعدلات الماضية، وجاء هذا بسبب الارتفاع الذي شهدته كمية المعروض من الخضروات.

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