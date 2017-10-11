الزيني يتوقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الحديد قريبا

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أعلن رئيس غرفة مواد البناء التابع للغرفة التجارية “أحمد الزيني” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة قد جاء بسبب الارتفاعات التي طرأت على المواد الخام.

وأضاف خلال التصريحات أن الارتفاعات التي طرأت على المواد الخام لم تكن السبب الوحيد وراء ارتفاع أسعار الحديد في الفترة الأخيرة، بل تسببت زيادة أسعار المحروقات والوقود في المزيد من الارتفاعات.

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هذا وأشار الزيني خلال تصريحاته عن الارتفاعات الملحوظة والتي تسببت فيها قرارات الحكومة خلال الفترة الأخيرة على أسعار الحديد، والتي كان من بينها القرار الخاص بفرض رسوم الإغراق والتي أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة.

هذا وأكد أن العام المالي الجديد سيشهد المزيد من الارتفاعات في أسعار الحديد، وذلك بالنسبة لتوقعات الأسعار خلال الفترة القادمة.

وكانت الارتفاعات التي طرأت على أسعار الحديد لأول مرة نتيجة الارتفاعات التي طرأت على أسعار الدولار الأمريكي عقب قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، والذي صدر في نوفمبر من العام الماضي 2016.

حيث تسبب هذا القرار في ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير جدا، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار الحديد خلال التعاملات في السوق، بعدها استمرت تلك الارتفاعات نتيجة الإضطراب التي عانت مِنه أسعار العملات خلال الفترة الأخيرة وخاصة الدولار الأمريكي.

وقد جاء رد فعل المواطنين على تلك الارتفاعات بالمزيد من الغضب، حيث لم تكن أسعار الحديد هي الأسعار الوحيدة التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وإنما ارتفعت أسعار جميع السلع في السوق.

وقد شهد سوق الحديد ومواد البناء بشكل عام حالة من الركود نتيجة تراجع القدرة الشرائية مع الارتفاعات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، هذا بجانب أن ارتفاع المواد الخام لمَواد البناء قد تسبب في رفع أسعار مواد البناء وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات.

هذا على الرغم من أن سوق العقارات من أكثر الأسواق استقرار، إلا أن أسعارها قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا.

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