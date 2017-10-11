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حالة من الحيرة تشهد نفوس العديدين بشأن فوائد البنوك، وقد أثيرت هذه التساؤلات عن ما حكم الشرع وفيها، وعلى هذا نستعرض معكم ما هي فوائد البنوك الحلال؟ والتي يمكن للعملاء الاستمتاع بها والاطمئنان أنها مطابقة إلى الشريعة الإسلامية.

ورد أن البنوك بوجه عام تعد مؤسسات مالية وإقتصادية، والهدف منها يكمن فى كونها تعمل كوسيط مالى يتعامل فى جهتين مختلفتين من العملاء، حيث جاء أن الجهة الأولى التي يتعامل معها البنك هي الجهة التي تمتلك الأموال، وهذه الجهة تحتاج إلى تنمية أموالهم فى عدد من الأماكن بالإضافة إلى أنها ترغب في المحافظة عليها ونموها، أما فيما يخص الجهة الأخرى من عملائها فهي مجموعة من العملاء يرغبون في الحصول علي بعض الأموال من أجل استكمال عدد من المشروعات المتعلقة بهم كما يرغبون فى بعض الأحيان فى تشغيلها داخل الأسواق وخارجها.

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جدير بالذكر أنه قد تم الكشف عن 4 طرق خاصة، يمكن من خلالها الحصول على فوائد البنوك الحلال، وكانت هي:

يمكن إيجاد بديل فوري وسريع للبنوك الربحية، والتي تتمثل فى البنك الإسلامي، والتي تختص بجميع المعاملات المصرفية التي يحتاجها العملاء في أي وقت بجميع المحافظات في حياته اليومية. يمكن الحصول عليها عن طريق تنمية الوعي الادخاري بالإضافة إلى مكافحة الاكتناز. تساعد فى تشجيع الاستثمار، حيث ورد أنه يمكن إيجاد العديد من الفرص بالإضافة إلى الأدوات التي يحتاجها الكثير من السادة المستثمرين والممولين بالإضافة إلى الأفراد والمؤسسات، وبهذا يمكن العمل علي توفير رؤوس الأموال من أجل السادة أصحاب الأعمال والذين ينتمون إلى كلاً من الأفراد والشركات، وينتج عن هذا تسهيل التبادل التجاري فى البلاد، وايضًا العمل على تنشيط حركة الاستثمار، والمساعدة فى تعبئة الموارد المحلية.

كما خرجت بعض التصريحات من قبل دار الإفتاء المصرية بهذا الشأن، حيث أكدت الدار فى سياق سابق على أن فوائد البنوك بالإضافة فوائد دفتر التوفير تعد من الأمور المختلف فى الفترة الحالية سواء من ناحية تصويرها أو من ناحية تكييفها، ولكن فى النهاية اتفق العلماء على أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير وغيرها من هذه الاقتصاديات يدخل فى باب عقود التمويل المستحدثة ولا يمكن أن يتم ضمها ضمن بند القروض التي تجر النفع المحرم، كما أنها لا علاقة لها بالربا.

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