وزير المالية يعلن عن وقف التعامل بالشيكات الورقية رسميًا

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قام السيد عمرو الجارحي، والذي يعمل فى منصب وزير المالية، بالإعلان عن أحدث قراراته المالية الخاص بتعاملات الشيكات الورقية، أنه قد تقرر وقف التعامل بشكل نهائي بداية من هذه الفترة بالشيكات الورقية وأنه قد اتخذ قراره بأن يتم الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونى.

ورد فى تصريحات السيد وزير المالية أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه رسميا على الجهات الحكومية بحيث يكون التعامل بين بعضها البعض كما يتم تطبيقه على الجهات العامة وذلك مع الموردين.

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وفى سياق سابق ورد أن وزير المالية، قد صرح بأن الوحدات الحسابية التي يتم العمل بها داخل الحدود المصرية تتم طبقًا لبروتوكول التعاون الذي قد سبق وأن تم بين كلاً من المالية والبنك المركزي، وأنه قد تقرر أن يتم وقف التعامل نهائيًا منذ صدور القرار الجديد باستخدام الشيكات الورقية وعن الصرف من خلالها وأنه قد تقرر أن يقتصر الصرف منذ صدور القرار بها على أوامر الدفع الإلكترونية.

وعن الأسباب حول اتخاذ هذا القرار الهام من قبل الوزارة أنه فى حالة تنفيذه سوف يقلل من تداول النقد بشكل كبير كما أنه يمنع المخاطر المتوقعة والتي قد تطرأ في بعض الأوقات على هذه التعاملات التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة والتي كان يتم التعامل بها والتي كان من ضمنها حدوث بعض حالات الاختلاسات بالإضافة إلى بعض حالات السرقات.

أكد السيد الوزير على أن هذا التحول فى التعاملات البنكية والإقتصادية سوف يسهم في توفير جزء كبير من النفقات بالإضافة إلى تكاليف طبع الشيكات الورقية والتي كانت تتم لجميع المحافظات على مستوى جميع الجهات الإدارية المختلفة العاملة بالدولة بالإضافة إلى التي كان يتعامل بها المواطنون.

ويأتي هذا القرار في ظل محاولة الحكومة لاستكمال وجهاته نحو الإصلاح فى البلاد والذي على رأسها الإصلاح الاقتصادي ورغبة المسؤولين في تطوير التعامل داخل الدولة والتقدم والأخذ بتجارب باقي الدول والإنفتاح على العالم بما يتناسب مع مكانة مصر الجغرافية.

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