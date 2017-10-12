المالية تلغي الشيكات الورقية بسبب عشرة مزايا للدفع الإلكتروني

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قرر وزير المالية المصري السيد الوزير عمرو جرحي ان يتم التوقف عن التعامل مع الشيكات الورقية وذلك سيكون بين الدوائر الحكومية في خطوة أشاد بها الكثيرون، وهناك عدد من مزايا وفوائد القرار مذكورة في النقاط التالية:

أولا: سوف يتم إضفاء الطابع الآلي على كل المعاملات الحكومية الموجودة في ميزانية الدولة من حيث النفقات والإيرادات

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ثانيا: سوف يتم ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى حوالي 10٪، وجاء ذلك وفقا لوزارة المالية المصرية في أحد تقاريرها بعد ان يتم منع التعامل بالشيكات الورقية.

ثالثا: يعد تعزيز الشمول المالي ومراقبة الاموال وعمليات الدفع واحد من أهم أهداف الحكومة المصرية في الفترة المقبلة.

رابعا: قد يساهم هذا القرار بمنع التعامل بالشيكات الورقية في تعظيم إيرادات الدولة.

خامسا: وايضا يساعد هذا القرار على عدم إهدار الأموال الخاصة في الدولة وذلك بسبب استخراج وطباعة الشيكات الورقية.

سادسا: وسوف يساعد هذا القرار على ان يتم الحد من معدلات الفساد الموجودة في المنشآت الحكومية وايضا سوف تتم زيادة معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي.

سابعا: ويتم ايضا من خلال الاستخدام التكنولوجي في الموارد المالية توفير طريقة سهلة من أجل تحديد وتتبع كل العمليات المالية الموجودة في الدولة.

ثامنا:سوف يتم تقديم المعلومات المالية بطريقة دقيقة جدا بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل هذا الامر.

تاسعا: مواكبة الأنظمة الموجودة حول العالم وفي الدول المتقدمة بخصوص الدفع الإلكتروني وذلك سوف يتم بعد إلغاء التعامل الورقي في الدوائر الحكومية.

عاشرا: سوف يساعد هذا القرار الذي ينادي بمنع التعامل بالشيكات الورقية على أن تتم إدارة الدين العام في الدولة بكفاءة عالية جدا.

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بأكملها وخاصة وزارة المالية المصرية قد اتخذت العديد من القرارات في الفترة الماضية من اجل ان يتم الخروج من الأزمة المالية التي مرت بها مصر، ويعد هذا القرار من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل اتباع المال العام في مصر بل وأيضا من أجل توفيره، وجيأتي ذلك وفقا للاتجاه العام في السياسة العامة المصرية التي تعتمد على ترشيد الاستهلاك.

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