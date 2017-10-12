سعر الذهب الآن في مصر.. أسعار الذهب اليوم الخميس داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، خرجت بعض التصريحات الإقتصادية الخاصة بـ سعر الذهب في مصر في إطار تعاملات البيع والشراء التي قد جرت داخل الأسواق المصرية، حيث أكد الخبراء على أن أسعار الذهب اليوم الخميس قد بدأت في الارتفاع من جديد داخل محلات الصاغة، ليستمر المعدن الأصفر في التباين بين الصعود و الانخفاض بسبب التحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر عليه بإستمرار.

ارتفاع جديد تشهده سوق الذهب اليوم، حيث ورد أن أسعار الذهب قد شهدت إرتفاع جديد بمقدار جنيه واحد في تعاملاته اليوم مقارنة بما ورد من أسعار قد ختمت بها تعاملات يوم أمس، وتستمر المعدن الأصفر في التخبط بسبب تأثر بتحركات سعر الدولار بشكل عام والسياسات المتذبذبة التي تحدث على الصعيد الدولي بوجه عام وتأثر الدول بها بشكل مباشر.

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ورد فى تصريحات خبراء الإقتصاد والمهتمين بسوق الذهب أن أسعار الذهب فى البلاد سوف تشهد عدد من الارتفاعات في الفترة المقبلة، وأنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن داخل الأسواق والذي تحمل عيار 24 قد سجلت نحو 733.29 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.67 دولار، أما عن سعر الذهب فى مصر عيار 22 قد سجلت نحو 672.19 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.19 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت نحو 641.65 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.46 دولار,

أعلن أصحاب محلات الصاغة أن أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 549.98 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.25 دولار، وأن سعر الذهب عيار 14 قد سجل نحو 427.76 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.31 دولار، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 12 قد سجلت نحو 366.65 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.83 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 9 قد سجلت نحو 274.99 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.62 دولار أمريكي.

أما بالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب قد سجلت نحو 22,805 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,296 دولار أمريكي، وعن اسعار جنيه الذهب قد سجل بالأسواق نحو 5,133 جنيه والذي يعادل عالميًا $291.67 دولار أمريكي، وفيما يخص اسعار كيلو الذهب قد سجلت نحو 733,293 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,666 دولار أمريكي.

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