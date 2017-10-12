إلى أين وصلت الأزمة بين البقالين ووزارة المالية بخصوص حافز البطاقات التموينية؟

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أعلن عضو شعبة البقالة التابع للغرفة التجارية في محافظة البحيرة “السيد البرعي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها اليوم، أن يوم الأربعاء قد شهد ذهاب عدد من ممثلي البقالين إلى وزارة المالية.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن سبب ذهاب ممثلي البقالين إلى المقر التابع لوزارة المالية قد جاء بسبب تأخر استلام حافز البطاقات التموينية، والذي قد وصلت قيمته حتى الآن نحو 228 مليون جنيه عن 14 شهر متأخر، حيث لم يتم تقاضي هذا الحافز طوال تلك المدة إذ أنه ما زال تائها بين وزارة المالية والتموين.

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وأشار عضو لجنة البقالة خلال التصريحات التي قام بها، أن السيد رئيس شعبة البقالة التابع للغرفة التجارية في الجيزة “يحيى كاسب” والسيد رئيس جمعية رعاية بقالي التموين “محمد فتحي” كانا من بين الشخصيات التي توجهت إلى مقر وزارة المالية يوم الأربعاء.

كما جاءت التصريحات التي قام بها البرعي لمصر 365، ليشير أن الرد الذي تلقاه ممثلي البقالين من وزارة المالية يؤكد قيام وزارة المالية بالرد بكتاب دوري واحد على الكتابين الدوريين التي أرسَلتهم وزارة المالية.

ولكن وزارة المالية رفضت الإفصاح عن مضمون الرد الذي تلقته وزارة التموين، وأكدت أن مضمون الرد يعد واحد من أسرار العمل والتي لا يجب أن يقوم أحد بالاطلاع عليها سوى المعنيين بالأمر.

في حين أن ممثلي البقالين قاموا بعدها بالاتجاه إلى وزارة التموين، وذلك لمعرفة الحقيقة الغائبة والتي من المقرر أن تساعد في الوصول إلى مستحقات البقالين.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها أحد ممثلي بقالي التموين التابع للغرفة التجارية، والتي كشف خلالها كافة المشكلات التي تتعرض لها شعبة البقالين خلال الفترة الحالية، هذا بجانب السبب وراء تلك المشكلة، والتي قد منعتهم من استلام مستحقاتهم خلال ال14 شهر الماضية، هذا بجانب الإجراءات التي قام بها ممثلي البقالين للوصول إلى حقوقهم، وآخر المستجدات التي طرأت على الأمر خلال الفترة الأخيرة.

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