الإسكان: تكلفة تدعيم ومد شبكات المياه في العام المالي 2017/2017 تصل إلى 100 مليون جنيه

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أعلن معاون وزير الإسكان والمرافق، المهندس “طارق الرفاعي” خلال مجموعة من التصريحات أن الحكومة قامت بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من ميزانية العام الحالي 2017/2018 بهدف دعم و مد شبكات المياه.

الجدير بالذكر أن ذلك المبلغ قد تم تخصيصه في العام المالي الحالي لإجراء عدد من أعمال التطوير في مجال شبكات المياه، والتي تشمل دعم الشبكات الموجودة، و إقامة أخرى جديدة تمتد إلى المناطق التي ترتفع فيها نسبة الكثافة السكانية في المحافظات المختلفة.

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وأشار معاون وزير الإسكان خلال التصريحات التي قام بها أن المبلغ الذي تم تخصيصه خلال العام المالي الحالي يعد ضعف المبلغ الذي تم تخصيصه في العام المالي الماضي والذي وصل وقتها إلى 50 مليون جنيه في العام المالي 2016/2017.

ومن المقرر أن تتقدم وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة بطلب توفير مبلغ 200 مليون جنيه إضافية من قبل وزارة التخطيط، وذلك لمساعدتها في إتمام خطة العام الحالي والتي تشمل تدعيم ومد شبكات المياه.

هذا حيث من المفترض أن تقوم الوزارة بالانتهاء من تلك الخطة في أقرب وقت، ولذا فإنها تسعى إلى الانتهاء من تلك الإجراءات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تقوم الحكومة بشكل دوري بتوجيه كافة الاستثمارات التي تزيد عن حاجة القطاعات المختلفة في نهاية العام المالي إلى قطاع الصرف الصحي.

كما أضاف وزير الإسكان خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه على الرغم من كافة الجهود التي تقوم الوزارة ببذلها و التي تحرص عليها دائما، إلا أن نسبة تغطية المياه والصرف الصحي لا تزال منخفضة.

وقد أضاف أن السبب وراء تلك الأزمة هو التوسعات العمرانية التي حدث خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت بصورة غير مخطط لها و عشوائية، وقد ازدادت تلك التوسعات بشكل ملحوظ خلال عام 2011.

الأمر الذي قد ساهم في رفع نسبة الأعباء التي قد أضيفت على شبكات المرافق الفعلية و الموجودة في المدن والقرى، وأكد على تخطي نسبة تغطية مياه الشرب إلى نسبة ال95 خلال الفترة الحالية في محافظات البلاد المختلفة.

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