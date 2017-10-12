“شركة فودافون” تكشف عن أحدث قرارتها بخصوص كروت الشحن

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خرجت بعض التصريحات من قبل المهندس أيمن عصام، والذي يعمل فى منصب رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية التابعة إلى شركة فودافون مصر، أنه بالنسبة إلى المشكلة الأخيرة والتي قد تواجه عملاء كروت الشحن التابعين إلى الشركة، قد ورد أن الشركة تعمل فى الفترة الحالية على طرح كروت شحن جديدة داخل الأسواق المصرية خلال الأيام القادمة، على أن تكون هذه الكروت بأسعار جديدة.

ورد في تصريحات المهندس أيمن عصام، أن هذه الخطوة تأتي فى إطار الأسعار الجديدة الخاصة بكروت الشحن التي قد أقرها فى وقت سابق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأنه سوف تكون الكروت الجديد تحمل سعر الكارت بالإضافة إلى سعر الرصيد.

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كما أوضح المهندس عصام، فى أحدث تصريحاته الصحفية المتعلقة بشأن أخر قرارات شركة فودافون، أن الكروت الجديدة من المقرر أن يتم طرحها داخل الأسواق المصرية خلال الأسبوعين القادمين، ليأتي هذا القرار الهام وضمن قرارات الشركة التي تسعى من خلالها إلى ضبط أسعار كروت الشحن في الأسواق بجميع المناطق والمحافظات المصرية، بالإضافة إلى رغبتها فى وقف عملية التلاعب التي قد انتشرت فى الآونة الأخيرة من جانب بعض التجار والموزعين وأصحاب المحلات.

جدير بالذكر أنه طبقًا آخر إحصائيات قد وصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول فى الآونة الأخيرة في مصر إلي أكثر من 100 مليون مشترك، وأن شركة فودافون والتي تعد أكبر شركة محمول فى مصر تستحوذ على عدد كبير من إجمالي عدد المشتركين فيها، حيث ورد أن الشركة تستحوذ علي أكثر من 40 مليون عميل حتى الآن من عملاء الهواتف المحمولة فى مصر، بالإضافة إلى أنها قد تمكنت من تحقيق إيرادات مالية في الربع الأول من العام الجاري 2017 قد بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار جنيه.

وتستمر شركة فودافون في السعي وراء تنفيذ رغبة عملائها وإضافة كل ما هو جديد في عالم الاتصالات بشكل دائم وتقديم أفضل الخدمات والعروض باستمرار لعملائها.

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أو فودافون ترد على عملائها الغاضبين على تويتر بخصوص ارتفاع اسعار كروت الشحن