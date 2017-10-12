انخفاض جديد فى أسعار البترول عالميًا

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أعلن عدد من خبراء الإقتصاد فى أخر تصريحاتهم الإقتصادية المتعلقة بشأن أسعار النفط العالمية، وخاصة بعد وجود عدد من التغيرات الاقتصادية الطارئة على سعر النفط بالأسواق والتي تأثرت بها بشكل كبير الأسعار داخل الأسواق أنه قد شهدت أسعار النفط اليوم الخميس انخفاض جديد على سعر البرميل الواحد، ويأتي هذا نتيجة تأثر أسعار الذهب الأسود بزيادة مخزونات الوقود الأمريكية.

ورد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول والتي تعد هي المنظمة الأكبر والأشهر علي مستوى العالم ويطلق عليها أسم الـ “أوبك” والتي تعمل فى مجال البترول والنفط ومشتقاته تبذل قصارى جهدها منذ فترة من أجل أن يتم خفض الإنتاج بشكل عام في الشركات المنتجة وأن يتم إعادة التوازن من جديد إلى السوق النفط والمواد البترولية حول العالم أجمع.

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ورد أنة فى تمام الساعة 47ر06 بتوقيت جرينتش، قد حدثت بعض التحركات على خام غرب تكساس الوسيط حيث جرى التباحث جديد في العقود الآجلة، وقد جاء ذلك مقابل 50.98 دولار أمريكي بالنسبة إلى البرميل الواحد، ليترتب علي ذلك انخفاض سعر البرميل من النفط بمقدار 32 سنتا، والذي هو يعادل نحو 0.6% مقارنة بما ورد من أسعار فى التسوية السابقة.

جدير بالذكر أنه قد أحرز سعر الخام فى تعاملاته اليوم القياس العالمي مزيج برنت والخاص بالعمليات التي قد جرت في العقود الآجلة ليصل إلى نحو 56.58 دولار أمريكي بالنسبة إلى البرميل الواحد، ليكون بهذا قد انخفض سعره بمقدار 36 سنتا أي ما يعادل نسبة 0.6% مقارنة بما ورد من أشعار عن آخر تسوية.

ويعد النفط الأسود هو أحد أهم أنواع مصادر الطاقة والتي يعتمد عليها بشكل كبير فى كثير من الصناعات بالإضافة إلى استخدامها فى محركات السيارات والعديد من الصناعات، حيث يعد الركيزة الأساسية في أغلب المصانع لكي يتم تحريكها واستمرارها في العمل.

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