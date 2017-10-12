بالتفاصيل.. أسعار الأصناف الجديدة من السجائر فى مصر

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قامت شركة الشرقية للدخان والتي يطلق عليها أسم “إيسترن كومباني”، بالكشف عن أحدث منتجاتها من السجائر بالأسواق، حيث ورد أن الشركة قد قررت أن يتم طرح صنف جديد من السجائر داخل الأسواق المصرية.

ورد فيما يخص الصنف الجديد التي قد أعلنت عنه الشركة مؤخرًا أنه يدخل فى تركيبة التبغ المقررة به كلاً من الأصناف الجديدة جولدن ويست وبلاك ليبول.

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من جهة أخرى، جاء فى تصريحات السيد “أسامة سلامة” والذي يعمل حاليا كرئيس رابطة تجار السجائر” أنه بالنسبة إلى الشركة قد عملت علي الإستجابة إلى أحدث الأبحاث الميدانية والتي قد جرت مؤخرًا، وتحديدًا بعد الارتفاعات المتكررة والتي قد طرأت على الأسواق المصرية والتي من المؤكد أن تكلفة السجائر وبالتالي على أسعار السجائر.

أما بالنسبة إلى المدخنين من عملاء الشركة فإن فئاتهم طبقا لهذه الأبحاث فإنها تتجه للشرائح الأدنى بإستمرار كل حسب دخله، ليأتي على هذا رغبة شركة الشرقية للدخان فإن ترفع العبء عن كاهل المدخنين من خلال العمل على هذا الاتجاه لكي تتمكن من خلاله من توفير الحرية للمستهلك وتحديدًا المستهلك محدود الدخل من أن يكون لديه العديد من الإختيارات من أنواع وأصناف السجائر وأن تكون متوفرة بالاسواق بأسعار مناسبة بحيث تكون الأنواع الجديدة بديلة عن تلك السجائر التي تقوم بطرحها من النوع الفاخرة لكي تتمكن من التخفيف عن كاهل المستهلك الزيادات القولية في الأسعار.

وقد ورد فى بيان أسامة سلامة أنه قد أعلن عن أن سعر منتج بلاك ليبول من المقرر أن يكون سعره 13 جنيها، بينما قج تقرر أن يبلغ سعر ماركة جولدن ويست بالأسواق المصرية نحو 17 جنيها، حيث أكد سلامة على أنه بخصوص شركة منصور فقد قررت أن تقوم ايضًا بإنتاج صنف جديد فى الأسواق خلال الفترة القادمة بحيث يتميز بأن يكون متوسط السعر يناسب فئة كبيرة من المدخنين وأنه سوف يطلق عليه اسم تارجت، ومن المتوقع طبقا لأخر التصريحات أن يقل سعره بعد إنتاجه عن الـ 20 جنيها.

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