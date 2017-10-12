وزارة الإسكان تعلن عن الفئات المستحقة لوحدات العاصمة الإدارية الجديدة

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قام السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يعمل في منصب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى البلاد بالكشف عن الرؤية القومية الوطنية المستقبلية المتعلقة بشأن مواجهة التحديات والتي قد تم البدء فى العمل عليها منذ عام 2014.

ورد فى تصريحات السيد وزير الإسكان الإعلامية والتي خرجت عنه مؤخرًا أنه قال: “طرحنا برنامج سكن مصر وهو شريحة من الإسكان الاجتماعي”، حيث أكد على أن خبراء التخطيط قد نصحوا الوزارة من أجل تنفيذ خطتها الحالية أن تقوم بمضاعفة أعداد الوحدات السكنية فى البلاد لمواجهة الطلب عليها.

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كما أضاف السيد الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحاته أنه بالنسبة إلى المدن الجديدة فإنها تستوعب حتى الآن عدد 7 ملايين نسمة وهو الأمر الذي يمثلون نسبة 20% من إجمالي سكان الحضر فى هذا العام، وعن هدف الوزارة قال: “من أهدافنا تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وتنمية الساحل الشمالي”.

وبخصوص الرؤية المستقبلية المتوقعة بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة قال: “لا بد من وضع رؤية مستقبلية للعاصمة”، وذلك جاء: “بعد التكدس في القاهرة”، كما أضاف فى حواره: “العاصمة الإدارية الجديدة ليست لفئة واحدة”، وأكد بإصرار قائلاً: “بل لكل المصريين”.

جاءت تصريحات السيد وزير الإسكان من خلال حفل تدشين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي قد قام به مؤخرًا لعدد من المشروعات الهامة والتنموية الكبرى والتي قد تم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أنه قد حضر حفل التدشين كلاً من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، وصحبهم وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، ومعهم رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، و مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزير، وعدد من القيادات الهامة بالدولة والشخصيات المعروفة.

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