ارتفاع أرباح بنك فيصل الإسلامي مقارنة بالعام الماضي

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حدث ارتفاع في أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري وكان ذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام الحالي حيث وصل ارتفاع الارباح الى نسبة تصل إلى حوالي 27.9٪ وكان ذلك مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وقال البنك في بيان خاص به للبورصة اليوم إن الأرباح الفترة المنتهية في سبتمبر بلغت 1.14 مليار جنيه مقابل 892.8 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق. ووفقا للبيان، أظهرت نتائج العمل المستقل وغير المدقق أن إيرادات البنك ارتفعت بنسبة 20.9٪ لتصل إلى 4.87 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة.

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قررت الجمعية العامة غير العادية التابعة لبنك فيصل الإسلامي انه تم تحديث زيادة رأس المال المصدر وذلك بنسبة يصل الى حوالي 3٪ وبذلك تصل إلى حوالي 366.8 مليون دولار، وبذلك وصل الى زيادة قدرها حوالي 10.6 مليون دولار امريكي وبذلك تمثل هذه النسبة حوالي 10.6 مليون سهم.

والجدير بالذكر انه خلال النصف الأول من هذا العام، استطاع ان يحقق البنك نموا يصل الى نسبة تقدر بحوالي 68.9٪ وذلك في مقارنة بالعام الماضي، ويذكر انه يتم العمل في بنك فيصل الإسلامي وذلك بخصوص القطاع المصرفي خيث انه لديه حوالي 29 شركة تابعة له وتعمل هذا الشركات في جميع أنحاء مصر والسودان وجزر البهاما، ومن جهة اخرى يقع بنك فيصل الإسلامي في محافظة القاهرة، مصر، وقد تم تأسيس البنك في شهر أغسطس لعام 1977.

أظهرت البيانات المالية الخاصة ببنك فيصل الإسلامي الخاصة لهذه الفترة المنتهية من يوم 30 في شهر سبتمبر لعام 2017 ربحا صافيا قدره 1،141 مليار جنيه وجاء ذلك مقارنة بأرباح بلغت 893 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة بزيادة نسبتها 27.9٪.

وبلغت إيرادات بنك فيصل الإسلامي وذلك خلال نهاية الربع الثالث من العام الحالي تقدر بحوالي 4،879 مليار جنيه وجاء ذلك في مقارنة مع إيرادات بلغت حوالي 4،036 مليار جنيه في يوم 30 من شهر سبتمبر لعام 2016.

والجدير بالذكر ان أرباح بنك فيصل خلال هذا العام في حالة ارتفاع وهذا يدل على تعافي مصر من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها خلال العام الماضي.

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