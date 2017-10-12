“الشرقاوي” يبحث أعمال الشركات التابعة “للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس”

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تابع موقع مصر 365 الزيارة التي قام بها وزير قطاع الأعمال العام الدكتور “أشرف الشرقاوي” إلى “الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس” وهي أحدى شركات “وزارة قطاع الأعمال العام”.

والتقى الدكتور “أشرف الشرقاوي” خلال زيارته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الدكتور “أحمد مصطفى” لمناقشة نتائج أعمال الشركات التابعة عن العام المالي 2016/ 2017 في إطار عقد الشركات جمعيات عمومية لها خلال هذه الفترة.

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وأشار الدكتور “أحمد مصطفى” أن الشركة مؤشراتها المبدئية تدل على تحسن في النتائج بالإضافة إلى خفض الخسائر بنسبة تقدر بحوالي عشرين في المئة عن العام المالي السابق 2015/ 2016.

وخلال زيارة الدكتور “أشرف الشرقاوي” ترأس اجتماع “اللجنة التنسيقية المسؤولة عن تقييم أعمال “المكتب الاستشاري المكلف بالعمل على إعداد خطة لها أهداف استثمارية بناء على دراسات الجدوى المقدمة من الناحية الفنية والمالية والتسويقية أيضا لحوالي خمسة وعشرين شركة تابعة “للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس” التي تعد أحد شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة تقديم المكتب تقريره الشامل مع بيان مراحل الخطة وتوضيح خطواتها.

واستمتع الدكتور “أشرف الشرقاوي” خلال الاجتماع على العرض التفصيلي الذي قدمه مسؤولي “المكتب الاستشاري” الشامل على دراسات الجدوى الخاصة بتطوير الشركات التجارية والشركات العاملة في مجال حليج الأقطان بالإضافة إلى الشركات العامة في مجال الغزل والنسيج وعلى رأسها “شركة مصر للغزل والنسيج” القائمة في المحلة الكبرى، بالإضافة إلى تقديم دراسات للقطاعات التسويقية والقطاعات المالية وقطاع الموارد البشرية في العديد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

كما تضمن العرض الذي قدمته اللجنة على تقديم المراحل المتوقعة لتنفيذ عملية هيكلة وتطوير الشركات التابعة لوزارة الأعمال وصولاً لتحسين أداء جميع الشركات وبصورة مستمرة، حيث تبدأ المرحلة الأولى بشركات العامة في مجال حليج الأقطان التي عملت على طرح مناقصة خاصة بتطويرها.

وكذلك تم عرض “المكتب الاستشاري” عوامل النجاح الأساسية للعمل على إدارة المرحلة التنفيذية الخاصة “ببرنامج الهيكلة”، والعمل على تقديم مجموعة من التوصيات الخاصة بتنفيذ خطة الهيكلة والإحلال والتجديد التي تم إعدادها، والعمل على زيادة حجم المنتجات ذات القيمة العالية المضافة.

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