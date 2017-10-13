سعر الذهب الآن فى مصر.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة

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سعر الذهب الآن فى مصر يشهد حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، فقد أعلن عدد من أصحاب محلات الصاغة فى مصر أنه قد استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات البيع والشراء التي قد جرت خلال اليوم الجمعة مقارنة بما ورد من أسعار فى ختام تعاملات المعدن الأصفر يوم أمس، وسط توقعات الخبراء بأن الأسواق المصرية والعالمية سوف توجه مزيد من التغيرات فى أسعار الذهب.

حالة من الاستقرار بدأت الآن تغزو سوق الذهب اليوم بعد أن شهد ارتفاع جديد في تعاملاته الصباحية يوم أمس، وقد خرجت تصريحات بعض الاقتصاديين مؤكدة على أن سعر الذهب في مصر مازال لم يشهد الاستقرار الكامل كما أن سعر الذهب اليوم يتغير في أغلب الأوقات طبقًا لعدد من المؤثرات الداخلية والخارجية التي تؤثر مباشرة فى سعر المعدن الأصفر بجميع أعيرته.

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أكد خبراء الذهب أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب فى الاسواق والتي تحمل عيار 24 حيث سجل حوالي 733.29 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.67 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب الآن عيار 22 فقد سجل حوالي 672.19 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.19 دولار، بينما وصلت أسعار الذهب عيار 21 بالأسواق إلى حوالي 641.65 جنيه والذي يعادل عالميًا $36.46 دولار أمريكي.

أما عن أسعار الذهب عيار 18 فقد سجلت حوالي 549.98 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.25 دولار، بينما تمكن سعر الذهب فى مصر عيار 14 أن يسجل حوالي 427.76 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.31 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب اليوم عيار 12 فقد ورد أنها قد سجلت حوالي 366.65 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.83 دولار.

وبالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 9 فقد سجل حوالي 274.99 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.62 دولار أمريكي، بينما جاء أن اسعار أوقية الذهب فقد وصلت إلى نحو 22,805 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,296 دولار، وعن اسعار جنيه الذهب فقد وصل إلى نحو 5,133 جنيه والذي يعادل عالميًا $291.67 دولار أمريكي دولار، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب فقد وصل إلى نحو 733,293 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,666 دولار أمريكي.

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