البورصة: انخفاض رصيد شهادات ايداع “نعيم” وارتفاع “هيرمس” و”بالم هيلز”

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أعلنت البورصة المصرية في تقرير لها تقوم بإصداره بصورة أسبوعية، والذي يتعلق بشهادات الإيداع الدولية و الأرصدة التي تمتلكها الشركات التابعة للبورصة وذلك خلال فترة الأسبوع، أن شركة أوراسكوم للاتصالات قد قامت خلال تعاملات الأسبوع باستنفاد سقف التحويل الذي يتم اتاحته والخاص بإصدار شهادات الإيداع.

وأضاف التقرير الذي أصدرته البورصة عن تعاملات الأسبوع، أن هذا يأتي خلال الأسبوع التاسع على التوالي من نتائج تعاملات شركة أوراسكوم، وعلى الجانب الآخر فقد أكد التقرير الصادر عن البورصة المصرية أن هناك عدد 13 شركة أخرى لديها كميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية والتي لاتزال تحتفظ بها حتى الآن.

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هذا في حين أن شركة نعيم القابضة قد شهدت خلال تعاملات الأسبوع تراجع ملحوظ فيما يتعلق بسقف التحويل المتاح والتي الذي يمكن من خلاله إصدار شهادات إيداع دولية، وقد وصلت بعد الانخفاضات إلى نحو 75.69 مليون شهادة، هذا بجانب الانخفاضات التي مرت بها شركة ليسيكو مصر والتي وصلت بعدها إلى نحو 4.32 شهادة.

وعلى الجانب الآخر هناك شركة بالم هيلز و التي ارتفع رصيد شهادات الإيداع لديها، ليصل بعد الارتفاعات إلى 656.80 مليون شهادة، هذا بجانب الارتفاعات التي مرت بها المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي وصلت بعد الارتفاعات إلى 121.39 مليون شهادة، وكذلك الارتفاعات التي مرت بها الصناعات الغذائية العربية “دومتي” والتي وصلت بعدها إلى 60.87، وكذلك قيمة الارتفاعات التي شهدها البنك التجاري الدولي والتي وصل بعدها إلى 5.07 مليون شهادة، علما بأن تلك الارتفاعات قد جاءت للأسبوع الثاني على التوالي.

هذا في حين أن الشركات التالي قد شهدت استقرَار في سقف التحويل المتا لإصدار شهادات الإيداع الأجنبية، وكان من بين تلك الشركات شركة السويس للأسمنت و التي وصلت إلى 41.02 مليون شهادة وكذلك شركة رمكو الخاصة بالقرى السياحية والتي وصلت بعد الاستقرار إلى مستوى 30.02 مليون شهادة بالإضافة إلى شركة إيديتا الخاصة بالصناعات الغذائية والتي وصلت إلى مستوى 16.96 مليون شهادة، وأيضا شركة باكين والتي استقر مستواها عند 5.07 مليون شهادة.

الجدير بالذكر أن تلك الشركات لم تكن الوحيدة التي استقرت نسب شهادات الإيداع الخاصة بها، بل كانت شركة المصرية للاتصالات من بينها و التي استقرت عند 166.85 مليون شهادة وأيضا أسهم جي بي أوتو و التي استقرت عند مستوى 280.18 مليون سهم.

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