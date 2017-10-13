بالأرقام: تراجع عائدات أذون الخزانة المصرية

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أعلنت وزارة المالية عن أحدث البيانات الرسمية الصادرة إليها بخصوص متوسط العائد الذي وصلت إليه أذون الخزانة المصرية حتى الآن، فقد جاء أن وزارة المالية قد أكدت على أنه قد انخفضت قيمة أذون الخزانة والتي مدتها لأجل 182 يومًا بنسبة وصلت إلى 18.951%، بينما من جهة اخرى ورد أنه قد بلغت قيمة العائد إلى أقل من 18.00%، كما وسجل أقل عائد لها نسبة 19.031% ، كما قامت الوزارة بتغطية العطاء بنحو 2.7 مرة ايضًا.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة المالية أنه قد بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المقرر من قبل المركزي بمدة أجل 364 يومًا إلى نحو 17.985% كما ورد أنه قد سجل أقل عائد لها إلى نحو 17.700%، بينما قد بلغ أعلى عائد لها على نحو 18.051%.

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من جهة أخرى، ورد أن البنك المركزي المصري قد قام بـ طرح أذون خزانة جديدة يوم أمس الخميس نيابة عن وزارة المالية، وقد بلغت قيمة الطرح نحو 13.2 مليار جنيه من أجل أن يتم سد قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة في الفترة الحالية بالإضافة إلى تمكن الحكومة من تدبير النفقات.

قام البنك المركزي المصري بالكشف عن آخر بيانات رسمية قد وردت إليه عن قيمة الطرح الأول المقررة من قبل وزارة المالية والتي قد بلغت نحو 6 مليارات و500 مليون جنيه على أن تكون مدتها لأجل 182 يومًا، بينما من جهة أخرى ورد أنه تبلغ قيمة الطرح الثاني من الأذون نحو 6 مليارات و750 مليون جنيه وأنه بالنسبة إلى مدتها سوف تكون لأجل 364 يومًا.

من المعروف ن الحكومات بوجه عام تلجأ إلى الاستدانة المحلية عن طريق طرح أدوات دين داخل الأسواق المحلية سواء للمواطنين أو إلى البنوك والتي تعتبر البنوك العامة هي أهم العملاء لها في هذا الطرح، على أن يكون الطرح عبارة عن “سندات وأذون خزانة”، كما خرجت بعض التصريحات المالية المؤكدة على أنه قد تفاقمت قيمة الديون الداخلية للبلاد في الفترة الأخيرة وذلك نتيجة الاعتماد على الاستدانة المحلية بشكل كبير.

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