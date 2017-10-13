سعر الذهب اليوم يرتفع إلى أعلى مستوياته الأسبوعية بسبب البيانات الأمريكية المرتقبة

Advertisements

ورد أنه قد ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة خلال الجلسة السادسة له على الرغم من تراجع سعر صرف عملة الدولار، بينما مازال المستثمرون والمهتمون بالمعدن الأصفر يراقبون بيانات التضخم الأمريكية المهمة المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث تنتظر المؤشرات المالية العالمية قرارات الولايات المتحدة بشأنها من أجل التغيرات المحتملة بعد صدور قرار رفع أسعار الفائدة رسميًا.

أشارت المؤشرات خلال جلسة اليوم إلى أنه قد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 0.3% إلى 1297.06 دولارا بالنسبة إلى إلى الأوقية “الأونصة” الواحدة منها بعد أن كان قد سجل في وقت سابق له وتحديدًا فى يوم 26 من شهر سبتمبر الماضي أعلى مستوياته.

Advertisements

أكد خبراء الاقتصاد على أن سعر الذهب اليوم يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له والذي يعد الأول على مدار خمسة أسابيع ماضية، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة خلال التعاملات بمعدل 0.2% والذي يعادل 1299.30 دولارا أمريكي للأوقية.

ومن ضمن هذه التصريحات التي خرجت جاء تصريحات المحلل المالي، إدوارد ماير، والذي يعمل لدى “إنتل اف.سي ستون” والتي قد صرح فيها من خلال مذكرة خاصة قائلاً: “مازلنا نتوخى بعض الحذر بخصوص الذهب هنا”، بينما تابع قائلاً: “حيث نعتقد أن السوق ستجد بعض الصعوبة في الارتفاع”، وعن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية قال: “مع اقترابنا من اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقرار رفع الفائدة الأمريكية المتوقع عند نهاية العام”.

وتابع تصريحاته الإقتصادية قائلاً: “لكن نظرا للوضع السياسي في واشنطن الذي يبدو مشوشا وربما يدفع الدولار للانخفاض… فقد يشهد المعدن النفيس تبلور عنصر دعم أيضًا”.

وجدير بالذكر أنه بالنسبة إلى سعر الفضة قد ارتفعت بنسبة 0.7% في المعاملات الفورية حيث وصلت إلى 17.28 دولارا للأوقية وقد تم ذلك بعد أن سجلت أسعار الفضة في وقت سابق من الجلسة ارتفاع جديد قد وصل إلى أعلى مستوياتها بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع.

اقرأ ايضًا.. سعر الذهب في مصر الآن داخل محلات الصاغة.. “جدول محدث لحظيًا”.