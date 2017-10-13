البنك الدولي يقدم دعم لمصر بقيمة 5 مليارات دولار

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نجحت وَزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” اليوم خلال الجلسة الافتتاحية الخاصة بالاجتماعات الدولية التي تتم بصورة سنوية للبنك الدولي في تمثيل مصر.

وكان الاجتماع اليوم في “واشنطن” العاصمة الأمريكية، وقد تحدث رئيس مجموعة البنك الدكتور “جيم كيم” اليوم خلال الاجتماع.

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وخلال التصريحات التي وردت إلينا عن تفاصيل اجتماع اليوم، فقد قام رئيس البنك الدولي خلال حديثه بالتأكيد على ضرورة القيام خلال الفترة الحالية بحماية البلاد من الأزمات التي تتعرض لها في الوقت الراهن، هذا في ظل ما تُواجهة البلاد من فقر والذي يجب البدء بمحاربته.

هذا بجانب أن إجراءات إصلاح البلاد يجب أن تقوم على استثمار القدرات البشرية، وأشار أيضا إلى قيام البنك خلال الفترة الحالية والقادمة بتشجيع أعمال الاستثمار التي تتم من خلال القطاع الخاص.

وعندما بدأ الرئيس “كيم” الحديث عن تجربة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدول خلال الفترة الحالية، فقد اختار مصر كأحد الأمثلة لتلك الدول، فذَكر أن البنك الدولي قام بتقديم المساعدة لمصر خلال قيامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن تلك المساعدة جاءت في صورة ثلاثة مليارات دولار، قام البنك بتقديمهم إلى مصر على مدار ثلاثة سنوات ماضية، هذا بجانب الشريحة الثالثة والتي سيقوم البنك بتقديمها لمصر مع نهاية السنة الحالية.

هذا بجانب مبلغ ال2 مليار دولار التي أعلن عنها الرئيس كيم خلال الكلمة التي ألقاها، والتي أوضح أن مؤسسة التمويل الدولية هي من قامت بتوفيرها، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوكالة لضمان الاستثمار، وجاء هذا المبلغ في مجال الطاقة المتجددة.

هذا وقد أضاف كيم خلال الكلمة التي ألقاها أن البنك الدولي على استعداد لتقديم كافة المساعدات التي تحتاج إليها مصر في مجالات التعليم والصحة، كما وأشاد خلال كلمته بالدور العظيم الذي قامت به مصر خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لمشروع التغذية المدرسية.

وأشار أن زيادة النمو الاقتصادي في البلاد يأتي من خلال رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

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