أسهم التكنولوجيا ترفع بورصة وول ستريت بعد انخفاض أسهم التأمين

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وأدت الزيادة الكبيرة في أسهم التكنولوجيا إلى ارتفاع مؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى أعلى مستوياتها يوم الجمعة، إلا أن انخفاض شركات التأمين الصحي اثر على مستوى الارتفاع، فيما لم تتغير البنوك إلا بعد تقارير مختلطة من بنك أوف أمريكا وويلز فارجو.

وارتفع بنك بانك أوف أميركا، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة حسب الأصول، بنسبة 1.10 في المئة بعد أن تصدرت أرباح المقرض تقديرات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض التكاليف.

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ولكن مؤشر ويلز فارجو هبط أكثر من 3 في المئة، وحدد لأكبر انخفاض منذ منتصف أبريل، بعد الإبلاغ عن انخفاض الإيرادات أكثر من المتوقع للربع الرابع على التوالي بسبب انخفاض الإيرادات المصرفية الرهن العقاري.

وبدأت التقارير الواردة من بنوك وول ستريت موسم أرباح الربع الثالث، مع أمل المستثمرين في أن يساعد نمو الأرباح على تبرير عمليات التقييم بعد الارتفاع الذي رفع مؤشر S & P 500 بنسبة 14 في المئة حتى الآن هذا العام.

وقال نانا أدي، المتخصص في الاستثمار العالمي، جيه بي “نظرا إلى مدى وصول تلك البيانات المالية إلى الاقتصاد، فإن السوق يحب أن يرى ما تعكسه الأرباح، سواء كان ذلك على نمو القروض، بل يحاول حقا النظر في صحة الاقتصاد”. بنك مورغان الخاص في شيكاغو.

وحقق السوق دفعة في وقت سابق من اليوم بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 2-1 / 2 سنوات في سبتمبر، في حين سجلت أسعار المستهلكين أكبر زيادة في ثمانية أشهر كما أعاصير هارفي وإيرما زيادة الطلب.

ومع ذلك، كانت البيانات أقل من التقديرات على كلا التهم وفشلت في تحريك التضخم الأساسي على أساس سنوي للشهر الخامس، مما وضع أي ضغط جديد على مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد تكاليف الاقتراض.

وقد وضع مؤشر ستاندرد أند بورز و داو على الطريق الصحيح ليغلق أعلى للأسبوع الخامس على التوالي و ناسداك للثالث.

وكانت سبعة من القطاعات الرئيسية ال 11 في مؤشر ستاندرد أند بورز أعلى على مستوى اليوم، بقيادة مكاسب بنسبة 0.51 في المئة في مؤشر التكنولوجيا .

وانخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27 في المئة حيث تراجعت شركات التأمين الصحي على الأخبار بأن الرئيس دونالد ترامب ألغى مليارات الدولارات في إعانات أوباما كير لشركات التأمين الخاصة للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

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