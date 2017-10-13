مشهور: الممارسات الاحتكارية للتجار هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع في السوق

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أعلن عضو اللجنة التشريعية التابعة لمجلس النواب، النائب “خالد مشهور” أن الأسواق المصرية قد شهدت خلال الفترة الماضية والتي تلت قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع و المنتجات.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع و المنتجات قد جاءت بسبب العديد من الأمور التي على رأسها حالة الجشع التي سيطرت على التجار في السوق، ورغبتهم في تحقيق المكاسب السريعة.

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كما أشار مشهور خلال التصريحات التي قام بها أن السبيل الوحيد وراء خفض أسعار السلع والمنتجات في السوق خلال الفترة القادمة يأتي من خلال العمل على زيادة المنافذ الاستهلاكية والتي يمكن من خلالها عرض السلع و المنتجات للبيع بأسعار تقل بشكل كبير عن أسعار السوق.

حيث تقوم الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى إجبار الكثير من التجار إلى خفض أسعار السلع التي يقوموا بطرحها في السوق، وأوضح أيضا خلال التصريحات النجاح الكبير الذي حققته العربات المتنقلة والتي كانت تقوم بطرح الكثير من السلع الغذائية للمواطنين في الميادين ومناطق التجمعات بأسعار تقل عن أسعار السوق بشكل كبير.

هذا بجانب إجراءات تعزيز الأجهزة الرقابية والتي على رأسها جهاز حماية المستهلك، حيث يمكن من خلال هذا الإجراء السيطرة على أسعار المنتجات والسلع في السوق، وكذلك منع التجار من استغلال الاضطرابات التي تمر بها الحالة في السوق والتي تساعد التجار في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وأشاد خلال التصريحات التي قام بها إلى المبادرة التي دعا إليها الرئيس خلال الفترة الأخيرة والتي تتضمن عدد من المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والتي ستنتشر في جميع المحافظات التابعة للبلاد، وذلك بهدف التحكم في أسعار السلع والمنتجات وكذلك خفض معدلات تداول السلع التي تشجع التجار في ممارسة الاحتكار في السوق.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها عضو البرلمان و التي قام من خلالها بالكشف عن أسباب الارتفاعات التي طرأت على السلع والمنتجات في السوق المصرية.

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