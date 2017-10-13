حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين يصل بعد الارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 11 مليار دولار

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وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بعد الارتفاعات التي طرأت عليها في شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 70.63 مليار يوان، وهو ما يعادل نحو 10.7 مليار دولار أمريكي، بحيث حققت ارتفاعات خلال تلك الفترة بقيمة 17.3% على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال شهر سبتمبر قد ارتفعت عن قيمة الاستثمارات في شهر أكتوبر، بحيث وصلت قيمة الارتفاعات إلى نحو 9.1 %، وجاء هذا في بيان اليوم الجمعة والذي تم نشره بواسطة وزارة التجارة الصينية.

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وأكد البيان، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين قد شهدت ارتفاعات مستمرة وملحوظة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وكانت نسبة الارتفاعات التي ذكرها التقرير اليوم حوالي 1.6%، في حين أن الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الماضي قد شهدت انخفاضات في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بقيمة 02%.

الأمر الذي يثبت الارتفاعات التي شهدتها قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، بجانب الارتفاعات التي طرأت على قيمة الصناعات التكنولوجية أيضا.

وقد نجح القطاع الصناعي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 181.76 مليار يوان، الأمر الذي يعني أن قيمة الارتفاعات في حجم الاستثمارات وصلت إلى 7.5%، كما وتصل نسبة الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاستثمارات الأجنبية حوالي 30% من الحجم الكلي لها.

كما ونجح قطاع الخدمات في الوصول إلى قيمة 428.2 مليار يوان، أي ما يعادل 69.2% من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، هذا وقد بلغت قيمة الارتفاعات التي طرأت على الاستثمارات في مجالات الغاز والمياه والطاقة حوالي 82.9 %.

في حين أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي نجحت خلال الفترة التي تم ذكرها في التدفق إلى قطاع الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة قد وصل إلى 52.98 مليار يوان، أي أن الارتفاعات التي طرأت على هذا القطاع قد جاوزت ال27.5%.

كما وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية الصينية التابعة لقطاع الخدمات ذات التكنولوجيا الفائقة بقيمة 24%، وبالتالي فقد وصلت بعد تلك الارتفاعات التي طرأت عليها إلى 91.59 مليار يوان.

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