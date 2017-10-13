شعبة الدواجن تكشف عن أسباب إرتفاع الدواجن من جديد فى مصر

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خرجت بعض التصريحات من قبل السيد الدكتور عبدالعزيز السيد والذي يعمل فى منصب رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية مشيرة إلى أن الأسواق المصرية تشهد ارتفاع جديد على أسعار الدواجن بشكل عام في مختلف المحافظات المصرية هذه الأيام.

وقد أكد رئيس الشعبة في تصريحاته الإقتصادية الأخيرة على أن هذا الإرتفاع في الاسعار يرجع إلى عدم الانضباط الموجود حاليا فى الأسواق والذي يعود إلى عدد من الاسباب الرئيسية الهامة والذي أبرزها جاء عدم وجود أي إنضباط داخل الاسواق أو رقابة كافية عليه.

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أشار الدكتور عبد العزيز في تصريحاته إلى أنه قد سجلت أسعار الدواجن فى مصر داخل المزارع اليوم في العديد من المناطق حوالي 20 جنيها وعلى هذا ورد أن سعر الدواجن داخل الاسواق يجب أن يكون يتراوح ما بين 24 إلى 25 جنيها وأي زيادة أخرى قد تكون حدثت في بعض المناطق قد جاء ورائها عدم إنضباط الاسواق.

من جهة أخرى، أكد رئيس الشعبة الداجنة على إن بعض التجار والمنتجين للحوم البيضاء في مصر يعملون إلى السيطرة على الأسواق بكافة السبل وفرض كلمتهم واسعارهم عليها وتعطيش السوق وغيره من الأسباب التي تصب في مصلحتهم و تساندهم من أجل رفع قيمة كيلو الدواجن بشكل عام.

يتحكم العديد من المنتجين والمهتمين بتربية الدواجن في مصر في الأسعار داخل عدد من الأسواق وسط غياب الرقابة مما يساعدهم في التحكم في الهبوط والصعود أسعار الدواجن بكل سهولة علي حسب مصالحهم الخاصة.

أكد رئيس الشعبة اليوم في تصريحاته الاقتصادية والخاصة بأسعار الدواجن في مصر على أن بعض التجار في بعض المناطق والمحافظات هم السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البروتين الأبيض في السوق المحلي بعد الركود الكبير الذي غلف الأسواق خلال الفترة الماضية وتحديدا قبل موعد عيد الأضحى واستمرت حتى الآن بسبب دخول العام الدراسي الجديد.

أضاف رئيس الشعبة أنه قد طالب مرارا وتكرارا بتفعيل التسعيرة الاسترشادية التي تصدرها الغرف بمثابة تسعيرة جبرية يتم ضبط السوق من خلالها ومحاسبة المخالفين.

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