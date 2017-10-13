رئيس البنك الدولي: جهود الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي علمتنا الكثير

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قام رئيس البنك الدولي “جيم يَانج كيم” خلال المؤتمر الذي أقامه اليوم باستعراض خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وكان هذا في خلال الكلمة التي ألقاها جيم في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية والتي يقوم بها صندوق النقد وكذلك البنوك الدوليين.

حيث أشاد كيم خلال الكلمة الافتتاحية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأضاف قائلا أنه قد تعلم الكثير من الدروس المفيدة من التجربة التي قامت بها مصر، وكذلك الإجراءات الاقتصادية القاسية التي قامت بتنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في الفترة الماضية.

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كما وأضاف كيم خلال التصريحات التي قام بها أنه منذ فترة ثلاثة أعوام قد تمكن الناتج المحلي للدعم الذي يتم إنفاقه للطاقة من تجاوز الحد الأقصى الذي يتم إنفاقه على الصحة والتعليم، وذلك بعد تجاوزه نسبة 6.6%.

لكن التدابير الأخيرة التي قامت بها مصر، وذلك من خلال التعاون الذي تم خلال الفترة الأخيرة مع البنك الدولي، قد مكنها من اتخاذ العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي تمكنت من خلالها من الوصول إلى نتائج عظيمة.

وأضاف كيم خلال الكلمة التي ألقاها أيضا أن مقدار ما حَشدته الجهود الدولية فيما يتعلق بتوليد الطاقة الشمسية قد وصل إلى 2 مليار دولار، وقد ساهمت تلك الجهود و التي قامت بها الحكومة المصرية في هذا القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات التي جاءت لدعم قطاع الغاز في البلاد والتي وصلت قيمتها إلى نحو 14 مليار دولار.

وأكد أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ساهمت وبشكل كبير في الحصول على أفضل النتائج، والتي على رأسها مبلغ ال 14 مليار دولار والذي وفرته تلك الإجراءات لقطاع برامج الحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل في البلاد.

جاء هذا خلال الكلمة الافتتاحية التي التي ألقاها رئيس البنك الدولي والتي تحدث خلالها عن الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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