أوروبا تتعرض لخطر الديون الرديئة والتي وصلت قيمتها إلى تريليون دولار

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شهدت البنوك الفرنسية والألمانية تراكم كمية هائلة من القروض الرديئة، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 230 مليار يورو، أي ما يعادل “272 مليار دولار”، وجاء هذا وفقا لمجموعة من البيانات التنظيمية.

الجدير بالذكر أم مثل تلك المشكلة كان يتم فيما سبق ربطها بإيطاليا وحدها، ولكن الجدير بالذكر أن القلق الذي تسببت فيه تلك المشكلة قد انتشر خلال الفترة الحالية في جميع أنحاء أوروبا.

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الجدير بالذكر أن تلك المبالغ الهائلة من القروض المتعثرة والتي شهدتها البنوك التابعة لأكبر اقتصاديين في المنطقة الأوروبية وهم ألمانيا وفرنسا، قد ساهمت خلال الفترة الحالية في تَقريبهم من المستوى الذي تشغله إيطاليا فيما يتعلق بالقروض الرديئة والتي تصل قيمتها إلى 260 مليار يورو.

الجدير بالذكر أنه نظرا إلى أن الحصة التي تشكلها الديون الرديئة في ألمانيا وفرنسا صغيرة جدا من إجمالي الائتمان، إلا أن هذه المشكلة تكشف عن مشكلة كبير جدا تواجهها الدول الأوروبية خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن إيطاليا تأتي على رأس الدول الأوروبية والتي تعاني من مشكلة الديون الرديئة، بحيث تصل قيمة الديون الرديئة لديها إلى 262 مليار يورو، بعدها تأتي الدول الآتية كأكبر دول لديها حجم ديون غير مسددة وهي إسبانيا وفرنسا واليونان وهولندا وألمانيا.

وتصل قيمة الديون الرديئة التي تعاني منها فرنسا في الوقت الحالي إلى 160 مليار يورو، في حين أن القيمة التي وصلت إليها أسبانيا تصل إلى 139 مليار يورو و تعاني ألمانيا من قيمة 69 مليار يورو.

وخلال محاولة البنك المركزي الأوروبي القيام بالإجراءات التي يمكن من خلالها تخليص أوروبا من ديون رديئة بقيمة تريليون دولار، فقد تعرض خلال ذلك إلى هجوم كبير من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك المشرعين الإيطاليين والألمان.

ويأتي هذا ضمن المشكلة التي تمر بها الدول الأوروبية خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في الديون الرديئة التي عجزت مجموعة من الدول الأوروبية عن سدادها خلال الفترة الحالية، وكافة التفاصيل التي تتعلق بتلك المشكلة وكذلك أكبر الدول التي تعاني من تلك المشكلة.

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