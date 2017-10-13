لأول مرة فى مصر.. دفع فاتورة الغاز إلكترونيًا

Advertisements

لأول مرة فى مصر، يتم تفعيل نظام دفع فواتير الغاز إلكترونيًا، حيث ورد أن شركة بتروتريد قد قررت في بداية شهر أكتوبر الجارى، أن يتم تفعيل منظومة دفع فواتير الغاز إلكترونيا وذلك عن طريق فروع شركة أمانا للدفع الإلكتروني، ليتم التيسير على العملاء فى عمليات الدفع وتوفير الوقت لهم دون أن يتوجه العملاء من جديد إلى الشركة.

جدير بالذكر أنه قد تم تفعيل هذه الخدمة في العديد من محافظات الجمهورية ما عدا كلاً من محافظة الشرقية وجزء من مدينة ٦ أكتوبر ومنطقة المقطم، وعن الإجراءات التي تمكن العميل فى مصر من كافة المحافظة أن يقوم بدفع قيمة فاتورة الغاز المنزلي عن طريق شركة أمان فهي كالتالي:

Advertisements

يجب أن يتوجه العميل فى البداية بفاتورة الغاز الخاصة به سواء كانت هذه الفاتورة قديمة أو جديدة أو كعب إلى أقرب فرع تابع الى شركة أمان تكون قريبة من منطقته السكنية حاليا. يقوم العميل بإدخال السيريال الخاص به أو إدخال الرقم الكودي والذي يمكن العثور عليه في الفاتورة، حيث يتم إدخاله على ماكينة أمان من أجل أن يتمكن من الحصول علي قيمة فاتورة الغاز الخاصة بالعميل. على الفور تقوم ماكينة أمان بتسليم العميل إيصال جديد خاص بالدفع حتى يطمئن بأن هذه العملية قد تمت بنجاح وقد تم الدفع.

من جهة أخرى، قد أعلنت شركة الغاز فى تصريحاتها الصحفية أنه في حالة وجود أي مشكلة من أي نوع متعلقة بعملية الدفع الإلكتروني أو خاصة باتخاذ هذه الإجراءات المعلن عنها أو عدم استيعاب أي جزء منها، يرجى منه التواصل خدمة عملاء التابعة إلى الشركة عن طريق الاتصال على الرقم المختصر والذي هو ” ١١٢٢” حتي يتم التواصل بشكل مباشر مع العميل ولكي يتمكن من الاستفسار عن كل ما يرغب فيه بخصوص الخدمة وحتى يتمكن من دفع قيمة فاتورة الغاز إلكترونيا بكل سهولة ويسر للشركة.

اقرأ ايضًا.. رئيس شركة تاون جاس يعلن خطوات تعاقد العملاء على توصيل الغاز إلكترونيا