خبير اقتصادي: أسهم البنوك بالبُورصة تتأثر بالسلب بسبب قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي

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أعلن خبير أسواق المال “أحمد شحاته” خلال مجموعة من التصريحات، أن القرار الذي أعلنه البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة والذي جاء بخصوص زيادة قيمة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك إلى 14% بدلا من نسبة 10% التي كانت عليها من قبل، يعد قرار إيجابي بالنسبة لتعاملات البورصة المصرية.

وأضاف خلال التصريحات، أنه من المتوقع أن يكون تأثير هذا القرار على البورصة المصرية طفيف بحيث لا يكون ملحوظ، وأكد أن هذا يرجع إلى مجموعة من الأسباب التي على رأسها اختلاف المتداولين لدى البورصة عن المدخرين لدى البنوك في الطريقة التي يقوموا بتقييم الفرص الاستثمارية وفقا لها.

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بينما تأتي بقية الأسباب التي أعلن عنها شحاتة خلال التصريحات التي قام بها، أنه نظرا للتكلفة التي تمثلها أسعار الفائدة على الإقراض لدى الشركات التي قامت بتقييد أسهمها في البورصة، فإن تعاملات البورصة تستجيب إلى أسعار الفائدة على الإقراض على الرغم من تأثرها مع أسعار الفائدة.

هذا بجانب أن هذا الأمر يأتي أيضا بالنسبة للمتعاملين داخل البورصة.

ومن المقرر أن يكون البنك التجاري الدولي على رأس البنوك التي ستتأثر بالسلب نتيجة هذا القرار، وذلك بسبب امتلاك البنك التجاري الدولي لأكبر وزن لدى البورصة المصرية، هذا بجانب التأثير السلبي الذي سيتركه هذا القرار على البنوك.

وقد جاء قرار رفع قيمة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من قبل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اعتبره الجميع مفاجأة غير متوقعة قام البنك المركزي بتفجيرها في السوق، خصوصا مع استقرار تلك النسبة عند 10% منذ عام 2012.

ومن المتوقع أن يقوم العديد من البنوك بالخُروج من الأزمات التي سيُشكلها هذا القرار من خلال قرار خفض أسعار الفائدة على الودائع، والتي تستعد الكثير من البنوك لاتخاذه خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من مجموعة من الدراسات التي من المقرر أن يُبنى عليها هذا القرار.

في حين أن هناك مجموعة أخرى من البنوك قد أعلنت تراجعها عن قرار خفض قيمة الفائدة، ويأتي هذا لمجموعة من الأسباب التي لم نستطع التوصل إليها.

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