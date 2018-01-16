فواتير التليفون الارضي لشهر يناير 2018: طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

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ورد أن فاتورة التليفون الارضي الخاصة بالشهر الحالي قد تم الكشف عنها لجميع العملاء، حيث يتسائل الكثيرين عن قيمة الفاتورة المقررة عليهم بالإضافة إلى أسهل طرق السداد التي توفرها الشركة المصرية للاتصالات في الفترة الحالية لجميع المشاركين بكافة المحافظات المختلفة.

قدمت شركة المصرية للاتصالات من خلال أحدث تصريحاتها المتعلقة بهذا الصدد جميع الطرق التي يمكن لعملائها الكرام الاختيار منها، من أجل دفع فاتورة الهاتف الأرضي لكي يقوم مشتركي المصرية للاتصالات بسرعة سداد قيمتها المالية المقررة علي الهواتف الأرضية سواء التي تخص التليفون المنزلي أو التجاري الأرضي.

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كما جاء في تصريحات الهيئة العامة للاتصالات أن العملاء يمكنهم السداد عن طريق بالدفع المباشر لقيمة الفاتورة أو باستخدام إحدى طرق السداد الأخرى، حيث ورد في التصريحات أنه يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2018 من قبل عملاء الشركة خلال الفترة الحالية عن طريق الدفع المباشر والذي يتم عن طريق إحدى أفرع السنترالات المختلفة والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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وقد جاء في طرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي أن العملاء يمكنهم السداد عن طريق استخدام إحدى ماكينات الصرف الآلي والتي يتم من خلالها خصم القيمة المادية للهاتف عن طريق الفيزا البنكية، كما أكدت الشركة على أنه يمكن دفع الفاتورة ايضًا عن طريق شبكة فوري أو أن يقوم المشترك بإرسال المبلغ المطلوب عن طريق خدمة تحويل.

أكدت الشركة على أنها قد قامت بعرض عدد من الطرق المختلفة والتي يمكن استخدامها من قبل العملاء لكي يتموا دفع مستحقاتهم المالية الخاصة بالهواتف الأرضية من أجل تخفيف العبء من عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد المبذول لمن لا يمتلكون الوقت لكي يقوموا بالذهاب المباشر في الفترة الحالية لأحد أفرع الهيئة العامة للاتصالات لكي يتموا مرحلة سداد الفاتورة.

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الخاصة بهم أو الخاصة بالعديد من المشتركين الآخرين حاليا بكل سهولة ويسر، حيث يمكنهم أن يقوموا بالدخول من هنا